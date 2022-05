Home Sonstiges Amazon Prime Music: Ab kommenden Monat wird es teurer

Amazon Music Unlimited wird im kommenden Monat seine Preise anheben und teurer werden, womit nur noch Apple Music auf dem bisherigen Preisniveau verharren wird. Die Ankündigung ist etwas versteckt, doch wir klären euch auf.

Music Unlimited für Echo

Als abgespeckte Variante lässt sich Amazon Music für die Echo-Lautsprecher ausschließlich mit Sprache bedienen, kostete bisher allerdings auch nur 3,99 Euro pro Monat. Dieser Tarif richtet sich an alle Kunden, die einen Echo, Echo Dot, Echo Plus, Echo Show, Echo Studio, Echo Input, Echo Spot, Fire TV nutzen. Dieser Tarif wird um einen Euro auf 4,99 Euro angehoben.

Music Unlimited im Standardtarif

Ebenfalls teurer wird die Standardmitgliedschaft Amazon Music Unlimited für Prime-Kunden. Statt der bisherigen 7,99 Euro werden nun 8,99 Euro pro Monat fällig. Der Jahrespreis erhöht sich analog dazu von 79 Euro auf 89 Euro. Die neuen Preise greifen dem US-Versandhändler zufolge ab dem 24. Juni 2022. Wer hier also Kunde ist, sollte erwägen, noch vor dem genannten Datum eine Verlängerung in die Wege zu leiten. Vor allem Einzelabos sollten sich über die Einstellungen so noch umstellen lassen können.

Amazon Prime dürfte ebenfalls teurer werden

Die Preiserhöhung kommt etwas überraschend, da der Markt doch gesättigt ist und Kundenwachstum nur über Verdrängung erreicht werden kann. Die Erhöhung der Preise für Music Unlimited lässt uns aber hellhörig werden: Wir gehen davon aus, dass demnächst auch Amazon Prime entsprechend angepasst wird – die Monatsgebühr mit 7,99 Euro ist identisch zur bisherigen monatlichen Gebühr von Music Unlimited

