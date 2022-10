Home Apple Apple akzeptiert USB-C im iPhone | iOS 16.1 fixt Siri Bug | Covid bei Foxconn – Daybreak Apple

Apple akzeptiert USB-C im iPhone | iOS 16.1 fixt Siri Bug | Covid bei Foxconn – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute erfahrt ihr, welcher nicht ganz so lockere Siri-Bug mit iOS 16.1 gefixt wurde, dass Apple sein USB-C Schicksal wohl angenommen hat und wie es mit der iPhone Produktion bei Foxconn aussieht. Das und mehr gleich hier!

Apple über USB-C im iPhone

Apple hat nun bekannt gegeben, dass sie sich an die Richtlinie der EU halten werden, bis spätestens Ende 2024 den USB-C Standard auch im iPhone einzuführen. Dies kann jedoch auch bedeuten, gar keinen Anschluss zu verbauen oder etwa einen USB-C auf Lightning-Adapter beizulegen, je nachdem wie riskant man es haben möchte. Wie die Richtlinie also bei Apple umgesetzt wird und in welchem Jahr, das steht noch in den Sternen.

Bis 16.1: Durch Siri-Bug konnten Telefonate mitgehört werden

Mithilfe eines Bugs hätte man mit einer App Anrufe heimlich mithören und aufzeichnen können, ohne dass der Nutzer dies mitbekommen hätte. Voraussetzung hierfür war allerdings, Bluetooth Kopfhörer bei dem Telefonat zu verwenden. Ob dieser Bug ausgenutzt wurde, ist nicht klar. Jedenfalls sollte man schnell auf iOS 16.1 sowie macOS Ventura aktualisieren, wenn man sich vor diesem Bug fürchtet, da mit beiden Updates das Problem behoben wurde.

iPhone Produktion bei Foxconn könnte schwanken

Durch mehrere Covid-Infektionen bei Foxconn könnte in Zukunft wieder einmal die Produktion der iPhones leiden. Aktuelle laufe noch alles stabil, doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass bei Foxconn und besonders in China alles abgeriegelt wird, wenn auch nur eine Nase läuft.

Was sonst noch wichtig war

Ich bedanke mich fürs Lesen und wünsche allen einen schönen und positiven Donnerstag!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!