Home Betriebssystem iOS und iPadOS 16.2 bringen Freeform-App für gemeinsame Kreativarbeit

iOS und iPadOS 16.2 bringen Freeform-App für gemeinsame Kreativarbeit

Apple bringt mit iOS 16.2 und iPadOS 16.2 die neue Freeform-App. Die soll das gemeinsame, kreative Arbeiten fördern. Sie ist auch unter macOS Ventura 13.1 verfügbar.

Apple wird mit dem Update auf die Version iOS 16.2 und iPadOS 16.2 auch die neue Freeform-App einführen, unter macOS Ventura wird sie ab Version 13.1 verfügbar sein.

Die App war auf der WWDC 2022 angekündigt worden und gehört zu den Features, die einmal mehr nicht pünktlich kommen. Ihr praktischer Nutzen muss sich allerdings auch noch erweisen.

Einige Eindrücke im Video

Die Freeform-App ist eine Art kollaboratives Whiteboard, auf dem Nutzer Zeichnungen, Skizzen, Entwürfe und Notizen in Textform sammeln und, wie der Name schon sagt, verhältnismäßig frei anordnen können. Am besten klappt das am iPad, auch aufgrund der Apple Pencil-unterstützung.

Zusammengearbeitet werden kann mit anderen Apple-Nutzern. Bis jetzt haben wir darauf verzichtet, uns selbst in den nächsten Beta-Lauf zu stürzen, um die Nützlichkeit von Freeform und weiterer Neuerungen für euch zu ermitteln und verweisen daher auf ein Video bei MacRumors.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Gern könnt ihr auch in den Kommentaren eure Eindrücke und Gedanken zur neuen App diskutieren.

Eine weitere Neuerung von iPadOS 16.2 kommt im Stage Manager. Die Unterstützung externer Displays ist zurück, wenn auch nur für neuere iPads.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!