Das E-Book der Woche: Dieses Mal „FRAGILE. Niemand kennt dich so wie ich

Pfingsten bedeutet ja immer ein langes Wochenende und das Wetter kann sich auf jeden Fall sehen lassen – fast überall Sonnenschein. Wer keinen Ausflug machen möchte, kann es sich mit einem spannenden Buch auf dem Liegestuhl gemütlich machen. Und da kommt Apples aktuelles E-Book der Woche ins Spiel.

Das E-Book der Woche

Die Erinnerung an die Vergangenheit kann heilen – doch was, wenn sie dich in den dunkelsten aller Albträume reißt?

Rhodes kehrt nach Sparrow Falls zurück, um das Haus ihrer Kindheit zu renovieren – den Ort, an dem ein verheerendes Feuer einst ihre Familie auslöschte. Doch schon bald merkt sie, dass die Vergangenheit noch lange nicht begraben ist. Seltsame Unfälle, beunruhigende Botschaften und das Gefühl, beobachtet zu werden, lassen sie zweifeln: War das Feuer wirklich nur ein tragischer Unfall?

Auf der Baustelle trifft sie auf Anson Hunt, den besten Freund ihres Stiefbruders. Er ist verschlossen, aber wachsam – und ganz offensichtlich nicht erfreut, dass sie ständig in seiner Nähe auftaucht. Trotzdem entwickelt sich eine unleugbare Spannung zwischen ihnen, auch wenn Anson beharrlich Distanz wahrt. Als die Bedrohungen eskalieren und Rhodes‘ Leben in Gefahr gerät, steht ausgerechnet Anson an ihrer Seite. Widerstrebend vertraut sie ihm, denn er scheint mehr zu wissen, als er zugibt.

Während Rhodes die Schatten ihrer Vergangenheit ergründet, zieht sich die Schlinge um sie immer enger. Jemand in Sparrow Falls will um jeden Preis verhindern, dass sie die Wahrheit aufdeckt – und dieser Jemand hat sie schon immer im Blick gehabt. Still, geduldig, verborgen in der Dunkelheit. Und jetzt ist er bereit, ein tödliches Spiel zu beenden, das längst begonnen hat.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

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