Corona-Warn-App erhält mit Update Verweis auf mehr Statistiken

Die Corona-Warn-App bringt sich auch einmal wieder in Erinnerung. Sie liegt jetzt in einer neuen Version vor. Die bietet den Nutzern, die noch am Thema interessiert sind, ab sofort einen Zugang zu mehr Statistiken.

Die Corona-Warn-App hat auch einmal wieder ein neues Update erhalten. Die App kann in ihrer neuen Version ein wenig mehr Statistik bieten. Konkret wird eine Art Corona-RADAR eingefügt, das allerdings nicht in der App, sondern auf einer entsprechenden Seite des RKI verfügbar gehalten wird.

Das ist neu in der Corona-Warn-App

Die App wurde zuletzt auch für die neuen Regeln zur Bekämpfung von Corona des Bundes und der Länder ertüchtigt. In diesem Zuge wurde die umstrittene Impfampel eingeführt, die auf den ersten Blick zeigt, was ein Bürger wo darf und was nicht.

Zum neuesten Update notieren die Entwickler der Corona-Warn-App von T-Systems und SAP die folgenden Anmerkungen:

Dieses Update bietet Ihnen neben Fehlerbehebungen folgende neue Funktion:

Der Corona-Warn-App wurde die Kachel “Pandemieradar” hinzugefügt, von der Sie direkt auf eine Webseite des Robert Koch-Instituts abspringen können. Der Pandemieradar enthält diverse Statistiken über die Corona-Pandemie, die arbeitstäglich aktualisiert werden. Bitte beachten Sie, dass die beim Öffnen der Webseite anfallenden Daten auf Ihr Datenvolumen angerechnet werden und die Webseite nicht barrierefrei ist.

