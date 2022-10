Home Gerüchte Riesen-iPad: Apple soll 16 Zoll-Modell planen

Apple arbeitet angeblich an einem riesenhaften iPad mit 16 Zoll-Display. Es könnte irgendwann nächstes Jahr erscheinen. Dieses Riesen-iPad würde sich aber wohl nicht an den Durchschnittskäufer richten.

Apple bietet aktuell das iPad mit maximal 12,9 Zoll an, hierbei handelt es sich um das iPad Pro, in der neuen Version mit dem M2-Chip. Dabei soll es aber nicht bleiben, wenn Wayne Ma Recht behält.

Für The Information skizziert er Pläne Apples, ein besonders großes iPad auf den Markt bringen zu wollen. Dieses iPad soll mit einem 16 Zoll-Display ausgestattet sein. Es würde damit genauso viel Displayfläche bieten, wie Apples momentan größtes Notebook.

Neues Riesen-iPad würde sich wohl nur an wenige Nutzer richten

Mit diesem Modell würde Apple die Grenze zwischen iPad und Mac weiter verwischen, so Wayne Ma – was noch dadurch verstärkt werden könnte, dass eventuell einmal macOS auf dem iPad läuft. Entsprechende Pläne soll Apple aktuell intern verfolgen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Ein 16 Zoll-iPad wäre allerdings wohl kein Produkt, mit dem Apple den Durchschnittskäufer anspricht. Viel mehr ist zu vermuten, dass vor allem Facharbeiter, etwa Zeichner oder Architekten sich dieses Gerät als Grafik-Tablet kaufen würden. Dazu wäre es allerdings nötig, die Nutzungsprofile weiterer Fachrichtungen, auch was die Anwendungskompatibilität betrifft, auf dem iPad noch deutlich zu erweitern. Hierzu wäre es geboten, dem Tablet mehr Freiheiten des offeneren Mac-Systems zu spendieren.

Auf den Markt soll das mutmaßliche neue Modell irgendwann Ende nächsten Jahres kommen, der Bericht spricht vom Q4 2023, wobei allerdings auch noch einmal betont wird, dass sich Apples Pläne zwischenzeitlich noch jederzeit ändern können.

