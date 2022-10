Home Hardware Produktcheck: Was kann der 3-in-1 Wasseraufbereiter Mitte Home?

Produktcheck: Was kann der 3-in-1 Wasseraufbereiter Mitte Home?

Vor allem mit Blick auf Asien und Afrika können wir uns über unser Trinkwasser aus dem Hahn glücklich schätzen, doch herausragend ist es nicht mehr. Trotz strenger Vorschriften nimmt auch hierzulande die „Verschmutzung“ zu. Genau hier beabsichtigt der 3-in-1 Wasseraufbereitung Mitte Home des gleichnamigen Herstellers anzusetzen. Was kann das Gerät für knackige 349 Euro? Das klären wir in diesem Produktcheck.

Was kommt wie an?

Mitte hat es sich zum Ziel gesetzt, nachhaltig die Wasserqualität für seine Käufer zu verbessern. Den Ansatz der Nachhaltigkeit löst der Hersteller auf jeden Fall schon einmal bei der Verpackung ein. Es wird ausschließlich auf Kartonage gesetzt. Im Lieferumfang finden wir den Wasseraufbereiter, die Trinkflasche aus hochwertigen und lebensmittelfestem Kunststoff und eine Filterkartusche.

Diese Kartusche befindet sich in einer eigenen Verpackung, die man für den Rückversand nutzt, wenn diese verbraucht ist. Dazu noch ein Stromkabel und das war es.

Verarbeitung und Installation

Aufgrund von Größe und Gewicht ist es absolut nachvollziehbar, dass der Wasseraufbereiter aus Kunststoff gefertigt ist. Das ist keine Kritik, ganz im Gegenteil. Alles fühlt sich dank mattweißer Farbe hochwertig an, die beiden Klappen sitzen sauber, schließen bündig ab und nichts klappert. Der Wassertank ist in Frost gehalten und leicht durchsichtig. Die Abtropfschale ist ebenfalls aus Kunststoff, das Gitter aus Edelstahl. Der Wasseraufbereiter verfügt neben dem obligatorischen Stromanschluss über Bluetooth und WLAN. Bluetooth ist für das erste Koppeln mit der Mitte-App notwendig, mit dessen Hilfe das Gerät ins WLAN eingebunden wird. Etwas schade finden wir den Accountzwang, allerdings wird über die App auch der Nachschub an den Zylindern mit CO2 und den Kartuschen mit verschiedenen Mineralisierungen realisiert. Ein Designhighlight ist der Kopf, in dem die Flasche eingesetzt wird, bzw. dessen Oberseite. Die Status-LED ist in Kork eingefasst, die gleichzeitig als Auslöser für den Aufbereitungsprozess dient.

Es ist viel mehr als nur gesprudeltes oder gefiltertes Wasser

Nach dem Einbinden gönnen wir uns die erste Flasche aufbereitetes Wasser. Wir sprechen mit Absicht nicht von einem gesprudelten oder gefilterten Wasser. Der Wassertank fasst knapp 840 Milliliter Wasser, mit zwei Flaschen hat man bei normaler Tätigkeit seinen Tagesbedarf an Wasser also gedeckt.

Denn das Geheimnis steckt in den Kartuschen: Hier wird das Wasser zunächst über zwei Filter gereinigt, bevor es mineralisiert in die Flasche zurückgegeben wird. Das Filtersystem besteht aus zwei Komponenten. Da wäre einmal der Aktivkohlefilter aus Kokosnussschalen. Ergänzt wird dieser durch einen Hohlfaserfilter. Das soll dafür sorgen, dass die folgenden Verschmutzungen herausgefiltert werden:

Blei

Chlor

Cadmium

Bakterien

Mikroplastik

Nitrate

Phosphate

und Kalk

An dieser Stelle ein kleiner Einschub: Deutschlandweit kann das Wasser ohne Bedenken aus dem Wasserhahn getrunken werden. Dennoch nehmen hier die Verunreinigungen zu. Gründe sind die Zunahme an Mikroplastik, aber auch immer längere Leitungen, mit denen das Trinkwasser aus den Quellen zu den Bewohnern transportiert werden. Und nicht zuletzt ist Kalk ein „Problem“, weil damit das Wasser hart im Geschmack wird und so beispielsweise Kaffee oder Tee deutlich beeinflusst.

Zurück zu unserem Wasser: Nach der Filtration, die rund 45 Sekunden dauert, ist das Wasser mineralisiert in der Flasche. Wir haben uns mit dem kleinen Display auf der Front für die stärkste Stufe zum Sprudeln entschieden, zur Auswahl steht noch „Medium“ und „Still“. Der Autor dieser Zeilen mag es prickelnd und die Stufe „Stark“ pumpt 17 Stöße aus der CO2-Kartusche hinein.

Der Geschmackstest

Geschmack ist natürlich absolut subjektiv, doch wir waren verblüfft. Alle vier verschiedenen Kartuschen schmeckten absolut unterschiedlich – was zudem von Freunden und Verwandten bestätigt wurde. Am besten gefiel uns die Kartusche Active, hier kommen Natrium und Kalium zum Einsatz und verleihen dem Wasser einen erfrischenden Geschmack. Kommen wir abschließend zur Bewertung der Filtration und hier lassen wir den Schwarzteetest für sich sprechen:

Im linken Glas befindet sich das gefilterte Wasser aus dem 3-in-1 Wasseraufbereiter, rechts das Wasser aus dem Hahn. In Braunschweig wird das Trinkwasser aus der Oker/Harz gespeist und verfügt über einen kaum vorhandenen Kalkgehalt.

Auswertung via App

Der 3-in-1 Wasseraufbereiter kommt mit einer App, die mehr als nur schmückendes Beiwerk ist. Sie informiert darüber, wie voll die Kartusche oder der CO2-Zylinder ist oder wann eine Nachbestellung erforderlich ist.

Es gibt außerdem eine Langzeitauswertung über den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Konsum. Etwas schade ist die fehlende Anbindung an Apple Health, unserer Meinung nach wäre das System von Mitte geradezu prädestiniert.

Der Preis für eine Flasche Wasser

Neben der Anschaffung für das Gerät stellt sich die Frage, was die Flasche Wasser kostet. Ein CO2-Zylinder kostet 10€ und reicht für ca. 75 bis 100 Flaschen. Die Kartusche „Active“ kostet 54,99€ und reicht für knapp 250 Flaschen. Bedeutet also, dass ihr drei Zylinder benötigt und sich so umgerechnet ein Preis von 0,29 Euro ergibt – das Wasser aus dem Hahn nicht inkludiert.

Nachhaltigkeit

Der Hersteller spendet 1% von jedem Kauf an die Organisation water.org, doch das ist nicht alles. Der Versand des Wasseraufbereiters sowie aller Kartuschen erfolgt CO2-neutral, die Verpackung für die Kartuschen kann zudem direkt für den Rückversand genutzt werden. Auch das Versandlabel ist direkt beigelegt.

Fazit

349 Euro sind ein stolzer Anschaffungspreis und manch einer mag versucht sein, dies mit einem Soda Stream zu vergleichen. Das greift deutlich zu kurz, denn der 3-in-1-Wasseraufbereiter ist deutlich mehr. Doch der Verbrauch an PET-Flaschen hat sich in unserem Test deutlich reduziert, das Wasser schmeckt nicht nur deutlich besser, es ist auch gesünder. Und ihn einer Zeit, in der das Leben immer hektischer und stressiger wird, ist es umso wichtiger, bei der Aufnahme von Wasser auf die bestmögliche Qualität zu achten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!