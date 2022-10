Home iCloud / Services Apple TV+: Fünf Nominierungen bei den Gotham Awards gesichert

Apple TV+ existiert seit gerade einmal drei Jahren und natürlich sind die Inhalte bezüglich der Quantität noch etwas begrenzt. Doch bei den Auszeichnungen macht dem Dienst aus Cupertino keiner etwas vor, über 200 Awards konnte man sich sichern. Und vielleicht kommen demnächst neue Awards dazu.

Apple TV+ sichert sich fünf Nominierungen bei den Gotham Awards

Die Gotham Awards werden dieses Jahr zu 32. Mal vergeben und berücksichtigen an sich nur Eigenproduktionen. Perfekt für Apple TV+, der sich für dieses Jahr gleich fünf Nominierungen sichern konnte. In folgenden Kategorien darf sich Apple TV+ Hoffnungen machen:

Bahnbrechende Serie – „Serverance“

Bahnbrechende Serie – „Pachinko“

Herausragende Nebenleistung – Brian Tyree Henry in „Causeway“

Herausragende Leistung in einer neuen Serie – Britt Lower in „Severance“

Herausragende Leistung in einer neuen Serie – Minha Kim in „Pachinko“

Vergeben werden dieses Jahr die Awards am 28. November 2022 und es schaut aus, als könnte es dieses Mal erfolgreicher werden. Letztes Jahr gab es für die Performance von Emilia Jones and Troy Kotsur in „CODA“ einen Award.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ trotz der Erhöhung auf 6,99 Euro pro Monat, Apfelpage berichtete, der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

