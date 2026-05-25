Dank Apple TV: Eddy Cue wird als „Entertainment Person of the Year“ ausgezeichnet

Apples Dienstesparte verzeichnet Quartal für Quartal Wachstum und hat sich auch dank der Marge zu einem der wichtigsten Umsatzpfeiler für den Konzern entwickelt. Das größte Aushängeschild ist natürlich Apple TV und für die Verdienste darum wurde nun Eddy Cue ausgezeichnet.

Eddy Cue wird als „Entertainment Person of the Year“ ausgezeichnet

Eddy Cue, der langjährige Chef von Apples Dienstesparte, erhält beim Cannes Lions International Festival of Creativity die Auszeichnung „Entertainment Person of the Year“. Als Begründung führt das Gremium dessen Rolle beim Aufbau von Apples Entertainmentgeschäft an – konkret Apple TV, Apple Music, Apple Podcasts und weitere Dienste. Die Preisverleihung findet während des Festivals statt, das vom 22. bis 26. Juni 2026 läuft. Cue hält dort eine Keynote gemeinsam mit Jerry Bruckheimer, dem Produzenten von Apples Film F1.

Die Zahlen, die hinter der Auszeichnung stehen

Cannes Lions untermauert die Ehrung mit einigen bemerkenswerten Kennzahlen. Apple TV soll fünf Jahre in Folge das am besten bewertete Originalprogramm aller Streamingdienste geboten haben – eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, gemessen am deutlich schmaleren Katalog gegenüber der Konkurrenz. Insgesamt kommt Apple auf mehr als 800 Auszeichnungen und über 3.500 Nominierungen für seine Inhalte. Als Beispiele nennt Cannes Lions unter anderem The Studio, Severance, Ted Lasso und Pluribus sowie den F1-Film, der als erfolgreichster Sportfilm aller Zeiten bezeichnet wird. Damit wird wieder einmal deutlich, dass sich Apples Entscheidung, auf Klasse statt Maße zu setzen, auszahlt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.