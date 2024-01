Home Daybreak Apple App-Store-Öffnung: So funktioniert Apples Sideloading | Safari-Konkurrenz: Weitere Browserengines dürfen genutzt werden, Standardbrowser frei wählbar | NFC am iPhone wird für Banken geöffnet – Daybreak Apple

Guten Morgen! Seit gestern ist klar, was sich im Zuge der App-Store-Öffnung ändern wird und wie das Sideloading funktionieren wird. Auch sind diverse Neuerungen hinsichtlich der Nutzung alternativer Browser bekannt geworden. Gleichzeitig wird Apple den im iPhone verbauten NFC-Chip für Banken öffnen. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

App-Store-Öffnung: So funktioniert Apples Sideloading

In Europa stehen für Nutzerinnen und Nutzern eines iPhones demnächst große Änderungen bevor. Denn in Kürze wird Apple seinen App Store öffnen und es möglich machen, Apps auch aus anderen Quellen zu beziehen. Wie das in der Praxis aussehen wird, erfahrt ihr hier. Alles Weitere zur iOS-Version, die dieses Prinzip ermöglicht, findet ihr hier. Mehr Informationen dazu, welche Gebühren Apple künftig erheben wird, haben wir euch hier zusammengestellt.

Safari-Konkurrenz: Weitere Browserengines dürfen genutzt werden, Standardbrowser frei wählbar

Die Tatsache, dass in Zukunft Sideloading erlaubt sein wird, bringt weitere Änderungen hinsichtlich des iPhone-Browsers mit sich. Denn bald müssen Browser-Apps nicht mehr länger die WebKit-Engine von Apple verwenden, wodurch vollwertige alternative Browser genutzt werden können. Auch der Standardbrowser wird frei wählbar sein. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

NFC am iPhone wird für Banken geöffnet

Bislang war es nicht möglich, mithilfe des im iPhone verbauten NFC-Chips Zahlungen zu tätigen, ohne dabei Apple Pay zu verwenden. Dies soll sich nun ebenfalls ändern, denn demnächst werden Banken diesen auch für ihre Bezahlsysteme nutzen können. Weitere Details dazu findet ihr hier.

WhatsApp: Chats mit Dritt-Messengern werden vorbereitet

WhatsApp ermöglicht bald Chats mit Nutzerinnen und Nutzern anderer Messenger. Mehr dazu hier.

Apple erzielt bemerkenswerten Absatzrekord

Vor allem in China konnte der Konzern seinen Marktanteil steigern und zum führenden Smartphone-Anbieter aufsteigen. Mehr dazu hier.

OLED-iPad zu teuer? Apple kürzt Displaybestellungen vor Markteinführung

Aufgrund möglicher Prognosen, die auf eine geringe Nachfrage hindeuten könnten, scheint Apple die Anzahl seiner Bestellungen für die neuen OLED-Displays im kommenden iPad verringert zu haben. Mehr dazu hier.

TSMC: Erste 2nm-Chips gehen an Apple

Das Unternehmen wird eines der ersten sein, die 2nm-Chips von TSMC erhalten werden. Mehr dazu hier.

-----

