In China ganz vorne: Apple erzielt bemerkenswerten Absatzrekord

Apple hat einen beeindruckenden Meilenstein erreicht, indem es erstmals zum führenden Smartphone-Anbieter in China wurde. Dieser Erfolg ist umso bemerkenswerter angesichts der herausfordernden Marktbedingungen und starker einheimischer Konkurrenz. Mit einem Rekordmarktanteil von 17,3% im Jahr 2023 hat Apple seine Präsenz in einem der weltweit größten und wettbewerbsintensivsten Märkte signifikant ausgebaut.

Apple hat es aktuell nicht ganz leicht in China, das iPhone ist dort aber dennoch anhaltend gefragt. Die aktuelle Einschätzung von IDC zeigt, dass Apples Erfolg teilweise auf zeitnahe Preisaktionen in Drittanbieter-Kanälen zurückzuführen ist, die die Nachfrage anregten. Dennoch waren die Absatzzahlen 2023 beeindruckend. Arthur Guo, Senior Research Analyst bei IDC China, betont, dass Apples Aufstieg an die Spitze, insbesondere angesichts der wiedererstarkten Konkurrenz durch Huawei und der allgemein gedämpften Ausgabebereitschaft, einen beachtlichen Erfolg darstellt.

Huawei ist zurück

Die Erwähnung von Huawei ist von Bedeutung, da das Unternehmen, das einst durch US-Sanktionen aus dem Rennen genommen wurde, kürzlich als wichtiger Wettbewerber von Apple in China wieder aufgetaucht ist. Der überraschende Start des Huawei Mate 60 positionierte Huawei erneut als ernstzunehmenden Konkurrenten im Premium-Smartphone-Markt. Trotz dieses Comebacks und des intensiven Wettbewerbs konnte Apple eine führende Position in China erringen. Dieser Erfolg spiegelt die anhaltende Stärke der Marke Apple wider.

Erstmals war Apple im letzten Jahr auch größter Smartphonehersteller der Welt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die letzten 13 Jahre hatte sich stets Samsung diesen Platz sichern können.

