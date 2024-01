Home Betriebssystem Mit Sideloading: iOS 17.4 Beta 1 ist da

Apple hat heute Abend iOS 17.4 und iPadOS 17.4 Beta 1 für alle registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Die neue Beta erscheint kurz nach der Veröffentlichung des letzten großen Updates für alle Nutzer. iOS 17.4 und iPadOS 17.4 machen den Weg für Sideloading in der EU frei, wie bereits erwartet worden war.

Apple hat am heutigen Abend iOS 17.4 und iPadOS 17.4 Beta 1 für alle registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Entwickler können die neue Testversion ab sofort laden und installieren. Hierzu muss der Bezug von Betas in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update eingeschaltet werden. Die iOS 17.4 und iPadOS 17.4 Beta 1 werden kurz nach der Veröffentlichung des letzten Updates für alle Nutzer an die Entwickler ausgeliefert.

iOS 17.4 öffnet den App Store in Europa

Wie bereits erwartet, macht Apple mit iOS 17.4 den Weg für Sideloading frei, diese Neuerung ist auch Bestandteil der Beta. Allerdings wird der App Store nur in der EU geöffnet. Der DMA schreibt diese Möglichkeit ab dem 06. März in der EU vor.

Welche weiteren möglichen Neuerungen es in der Beta von iOS 17.4 gibt, ist noch nicht bekannt.

Wie läuft die neue Testversion auf euren Geräten? Teilt eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

