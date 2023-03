Home Daybreak Apple AirPods Pro mit USB-C | Bald neue Sonos-Geräte? | iPHone 15-Änderungen – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Kommen die AirPods Pro bald mit USB-C? Das ist zumindest, was einige Beobachter vermuten. Sinnig wäre es auf jeden Fall, der Wechsel zum neuen Standard kündigt sich bekanntlich auch beim iPhone an – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird wohl das iPhone 15 erstmals mit USB-C-Port ausliefern, da ist es nur plausible, auch beim Zubehör ein bisschen aufs Tempo zu drücken mit dem Wechsel. Erfolgen soll der nun angeblich bald bei den AirPods Pro 2, die sollen in einem neuen Case mit USB-C erscheinen, heißt es, hier die Infos. Blöd ist allerdings: Die älteren AirPods 2 und 3 werden nicht dieses Update erhalten, wer sie also in Zukunft noch nutzen möchte, muss auch an seinen alten Strippen festhalten.

Die Insel wird umgebaut

Im iPhone 15-Lineup soll die Notch nun endgültig verschwinden, auch bei den gar nicht günstigen Einsteigermodellen. Zugleich wird Apple die Dynamic Island etwas umbauen, heißt es, hier dazu mehr.

Sonos bringt neue Lautsprecher

Es sieht so aus, als bereite sich Sonos darauf vor, bald neue Speaker vorzustellen. Was wir von denen erwarten können und was nicht, dazu lest ihr hier mehr.

Pixelmator hat ein Update veröffentlicht

Die Bildbearbeitungsprogramme von Pixelmator werden bei uns in der Redaktion immer wieder als brauchbare Alternative zu teureren Profiwerkzeugen beschrieben. Nun gab es hier wieder einmal ein Update, was die neue Version mit sich bringt, lest ihr hier.

Hörtipp: Verpasst Apple den KI-Trend?

Und an dieser Stelle wollen wir euch noch auf unsere aktuelle Episode des Redaktionspodcasts Apfelplausch aufmerksam machen, in der wir uns unter anderem mit der Frage beschäftigen, ob Apple gerade das nächste große Ding verpasst, hier geht’s zur Folge.

Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche.

-----

