Sponsor NordVPN: 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie als Apfelplausch-Hörer

Werden AirPods-Nutzer in Zukunft alle verrückte Kopfbewegungen machen? Ein entsprechendes Patent deutet zumindest auf eine interessante, geplante Funktion hin. Viel interessanter aber ist: Was tun wir mit einem HomePod mit Display? – willkommen zum Apfelplausch 283.

Auch diese Folge beginnt natürlich wieder mit euch, genauer euren Zuschriften. Wir lesen einige Beiträge aus unserem Postkasten, bevor wir in die Themen einsteigen. Und da gibt es tatsächlich eine Besonderheit in dieser Woche.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

00:35:00: Neue Details vom Headset und der neuen Apple Watch Ultra

00:43:30: AirPods mit neuen Sensoren und Kopf-Gesten

00:55:30: Apples Indien-Dilemma: Wie kommt man weg von China?

Unser Sponsor: NORDVPN

Ihr sucht nach einem neuen VPN-Abo? Dann bekommt ihr mit dem exklusiven Apfelplausch-Link ein Geschenkt und könnt 30 Tage gratis testen, mit der Geld-Zurück-Garantie. Den Preis inklusive Geschenk gibt es so auf der Homepage nicht und wir danken NordVPN für den exklusiven Deal.

Wieso? NordVPN ist dank des Darknet-Scanners, der PwC geprüften No-Log-Policy, 24/7-Support, den schnellsten Servern der Welt laut AV-Test und der modernen App für iOS, macOS und iPadOS der Marktführer!

→ NordVPN holen: 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie als Apfelplausch-Hörer

HomePod-Gerüchte

Ja, tatsächlich: Keine iPhone 15-Gerüchte, auch keine zum iPhone 16. Dafür starten wir mit dem HomePod. Angeblich soll eine Variante mit Display in der Entwicklung sein, dann doch mal. Kommendes Jahr könnte sie erscheinen, was uns zu der Frage führt, was täten wir eigentlich mit einem HomePod mit Display.

Headset-Gerüchte

Sodann kommt das Thema wieder einmal auf Apples Brille. Es sind einige Komponenten aufgetaucht und es gibt neue Hinweise zum Betriebssystem. Und wir stellen fest, wie kreativ die Einleitungen der Medien zu Apple-Headset-Texten doch sind.

AirPods-Gerüchte

Apple soll an neuen Health-Funktionen für die AirPods arbeiten. Diese können vielleicht sogar per Software-Update nachgerüstet werden, allerdings ist hier noch viel Raum zum Spekulieren. Interessanter ist da fast schon ein Patent, das lustige Kopfbewegungen zur AirPods-Steuerung beschreibt. Und zum Schluss müssen wir noch einmal über China reden, es hilft nichts.

Damit darf ich euch viel Spaß beim Hören und schon einmal ein schönes Wochenende wünschen.

