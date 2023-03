Home Apple iPhone 15: Annäherungssensor wandert in die Dynamic Island

Im iPhone 15 soll die Dynamic Island auch in die Standardmodelle Einzug halten, doch nicht nur das. Auch der Annäherungssensor soll überarbeitet werden, heißt es. Für den Nutzer dürfte der Effekt überschaubar sein.

Apple wird das iPhone 15-Lineup wohl durchgängig mit der sogenannten Dynamic Island ausstatten, die erstmals im iPhone 14 Pro zu sehen war und dort die Notch ablöste. Alle vier kommenden iPhone-Modelle sollen die Insel erhalten, davon gehen inzwischen viele Beobachter aus.

Allerdings soll das nicht die einzige Änderung bleiben. Auch wird der Annäherungssensor an eine neue Position wandern, prognostiziert der bekannte und in der Regel gut informierte Analyst Ming Chi Kuo. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt er, Apple werde den Sensor von außerhalb der Dynamic Island in die Insel verlagern.

Änderung wohl Ergebnis von Optimierungen

Apple wird diesen Schritt wohl im Rahmen von Optimierungen an der Konstruktionsweise gehen, heißt es. Der Nutzer werde wohl kaum etwas davon merken. Denkbar ist allenfalls eine gewisse Verbesserung von Face ID. Der Annäherungssensor selbst dient dazu, den Bildschirm abzuschalten, wenn das iPhone ans Ohr gehalten wird.

Die neuen Sensoren sollen zudem kleiner werden, der Fertiger Finisar wird das Verfahren von 1380 nm auf einen 940-nm-Prozess umstellen.

Das iPhone15 wird in seinen vier Ausprägungen wohl im Herbst zum üblichen Termin neuer iPhones erscheinen.

