Pixelmator Pro 3.3.2 ist da: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 26. März 2023 um 19:42 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Auch dank der Vielzahl an verschiedenen verfügbaren Programme eignet sich der Mac hervorragend zum Bearbeiten von Bildern. Hier hat sich Pixelmator Pro als einer unserer Favoriten herauskristallisiert. Grund sind die konstant regelmäßigen Updates, die zudem neue Funktionen beinhalten. So auch dieses Mal.

Pixelmator Pro 3.3.2 ist da

Das letzte Update ist gerade einmal knapp anderthalb Wochen her, Apfelpage berichtete. Nun steht mit Version 3.3.2 das nächste Update an, welches wieder Vorlagen mitbringt. Dieses Mal handelt es sich dabei um Vorlagen für Postkarten etc. Anbei einmal die Release-Notes aus dem Mac App Store:

Pixelmator Pro 3.3.2 fügt eine atemberaubende neue Book Club-Sammlung mit vollständig anpassbaren Designvorlagen hinzu.

Genießen Sie 17 wunderschöne neue Vorlagen zum Erstellen von Postern, Karten, Beiträgen für soziale Medien, Geschichten und mehr.

Mit der Schaltfläche “Ebene ersetzen” können Sie Platzhalter schnell durch Ihre eigenen Bilder oder Videos ersetzen.

Beim Ersetzen von Platzhaltern erzielen Sie mit den KI-gestützten Vorlagenbearbeitungsfunktionen wie Hintergrund entfernen, Automatisches Füllen und Superauflösung sofort hervorragende Ergebnisse.

Wählen Sie aus von Designern erstellten, integrierten Farbpaletten, um das Aussehen Ihres Designs schnell zu ändern.

Update ist kostenfrei

Hier kommt die beste Meldung und wir erwähnen es deshalb immer wieder, weil gerade heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist: Bestandskunden können das Update auch dieses Mal kostenfrei im Mac App Store laden.

