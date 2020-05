Ab 2021: Mini-LED-Displays könnten Apples Verkäufe massiv befeuern

Apples erste Mini-LED-Produkte werden sich wohl nicht vor 2021 auf den Weg in den Handel machen. Langfristig sei die Entwicklung von Mini-LED-iMac und Co. durch Covid-19 zwar nicht beeinträchtigt worden, doch die kurzfristigen Pläne für eine Veröffentlichung könnten sich wohl verzögern, heißt es.

Apple werde seine ersten Geräte mit Mini-LED-Display wohl eher nicht mehr in diesem Jahr in den Handel bringen, zu dieser Einschätzung gelangte zuletzt die Analysefirma TF International Securities. Deren Analyst Ming-Chi Kuo schreibt in einer aktuellen Notiz, Apple werde frühestens im dritten Quartal 2020 die Massenfertigung von Mini-LED-Panels und den dafür benötigten Halbleiterkomponenten bei seinen Fertigern in Gang setzen, diese werde dann im vierten Quartal und dem ersten Quartal 2021 ihren vollen Umfang erreichen.

Erstes iPad Pro mit Mini-LED-Display erst nächstes Jahr

Langfristig werde sich Corona aber nicht bremsend auf die Einführung von Mini-LED-Displays bei Apple-Produkten auswirken, so Ming-Chi Kuo. Ein iPad Pro mit 12,9 Zoll-Display soll die neue Technik unter anderem erhalten, ebenso ein iMac Pro und auch ein Update des MacBook Pro 16 Zoll mit Mini-LED-Display ist in Planung. Auch von einem 14,1 Zoll-MacBook Pro mit Mini-LED-Display wird gesprochen, wann das aber kommen soll, bleibt nach dem erst jüngst vorgenommenen MacBook Pro-Update offen.

Kuo ermutigt aber Investoren, die Einführung von Mini-LED-Displays bei Apple genau im Auge zu behalten: Die neue Technik mit ihren OLED-ähnlichen Eigenschaften könne zu dramatischen Absatzsprüngen im kommenden Jahr von bis zu 300% in den entsprechenden Gerätekategorien führen, glaubt der Experte. Ob sich das bewahrheitet, bleibt allerdings abzuwarten.

