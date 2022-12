Home Daybreak Apple Neue Softwareupdates | Satellitennotruf startet in Deutschland | App Store soll geöffnet werden – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen. Heute berichten wir euch über die neuen Updates, der Satellitennotruf ist in Deutschland gestartet und Apple arbeitet wohl an Sideloading. Das und mehr gleich hier.

Neue Softwareupdates

Wie zu erwarten wurden heute die neuen Updates veröffentlicht, da ja bereits Anfang letzter Woche die RC-Versionen bereitgestellt wurden. Welche Updates es gab und was alles neu ist, erfahrt ihr in unseren Artikeln:

Satellitennotruf startet in Deutschland

Das mit dem iPhone 14 und 14 Pro gestartete Feature des Satellitennotrufes ist nun auch in Deutschland und weiteren Ländern verfügbar. Zum Start der iPhone 14-Reihe nur in den USA verfügbar, dachte man es würde ewig dauern, bis diese Funktion auch nach Deutschland kommt, doch überraschenderweise ist diese nun Verfügbar. Für 2 Jahre ist die Funktion kostenlos, was diese im Anschluss kosten soll, ist immer noch nicht bekannt

Apple will App Store öffnen und Sideloading zulassen

Die EU rückt Apple wegen des App Store-Monopols immer weiter auf. Dies könnte nun dazu führen, dass Apple tätig werden muss. Angeblich will Apple den App-Store nun überarbeiten und bereits mit iOS 17 das Sideloading zulassen. Dies sind aber nur aktuelle Gerüchte, Apple hat dies noch nicht bestätigt.

Was sonst noch wichtig war

Das war es mal wieder für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Mittwoch.

