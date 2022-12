Home Smart Home Eve rollt Matter als Beta für erste Geräte aus

Mit Spannung wird iOS 16.2 erwartet, was nicht nur an den neuen Funktionen von Apples Betriebssystem für das iPhone liegt. Mit iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2 und HomePodOS 16.2 fällt auch endlich der Startschuss für Matter. Nutzer von Eve dürfen sich hier freuen, rollt der Hersteller als einer der Ersten bereits entsprechende Firmware aus. Ganz so einfach ist es dann jedoch leider nicht.

Eve rollt Matter im Betaprogramm aus

Grundsätzlich stellt Eve ein neues Firmwareupdate für ausgewählte Geräte zur Verfügung, mit dessen Hilfe Matter scharf geschaltet werden kann. Damit können Eve-Nutzer auch Sprachbefehle mithilfe einer Amazon Alexa realisieren. Offiziell zugänglich ist es nicht, die neue Firmware wird im Rahmen des das Eve x Matter Early Access Program verteilt – auf welches man sich bewerben kann. Derzeit sind jedoch nur drei Geräte berücksichtigt:

Wie kann das Update installiert werden

Neben der Teilnahme im Betaprogramm von Eve müsst ihr derzeit noch etwas Geduld aufbringen. Eve selbst schreibt davon, dass ihr einen thread-fähigen Border-Router, also einen HomePod Mini, eine Apple TV 4k 2021 oder eine Apple TV 4k 2022 benötigt, die mit Softwareversion 16.2 laufen müssen. Dazu muss auch das iPhone oder iPad auf iOS 16.2 oder iPadOS 16.2 aktualisiert worden sein. Wir gehen davon aus, dass Apple heute Abend die genannten. Updates bereitstellen wird.

