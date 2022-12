Home Betriebssystem Der HomePod erhält auch ein Update<

Apple hat heute Abend auch den HomePod mit einem Update versorgt. Die HomePod-Software 16.2 bringt allerdings keine sichtbaren Neuerungen, jedoch wird unter der Haube etwas geändert.

Der heutige Abend brachte verschiedene neue Updates für alle Nutzer diverser Apple-Geräte, das schließt auch den HomePod mit ein. Die neue HomePod-Software 16.2 rollt nun auf die Smart Speaker der Nutzer aus.

Apple gibt keinerlei Anhaltspunkte für sichtbare Änderungen oder neue Funktionen in der Nutzung. Es ist allerdings erwähnenswert, dass mit der HomePod-Software die neue Home-Architektur auf den HomePod kommt, die wiederum die Voraussetzung für die Integration von Geräten mit Matter-Support ist.

Der HomePod besorgt sich seine Updates automatisch

In der Regel muss der Nutzer nichts tun, um die neuen Updates für den HomePod zu laden, diese laden und installieren sich ihre Aktualisierungen selbst. Das geschieht zumeist innerhalb weniger Tage.

Bei Bedarf kann ein Update aber auch manuell angestoßen werden, dies können Nutzer in der Home-App am iPhone veranlassen.

Bemerkt ihr neue Verhaltensweisen an eurem HomePod? Lasst uns eure Beobachtungen gern unter dem Artikel wissen.

