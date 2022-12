Home Apple Fluchtpunkt Indien: Apple drängt Fertiger zu mehr China-Unabhängigkeit

Apple tut seit kurzem eine Menge, um unabhängiger von China zu werden. Vor allem das iPhone würde aktuell unter einem auch nur teilweisen Ausfall der chinesischen Fertigungskapazitäten so immens zu leiden haben, dass die ganze Marke in Gefahr geraten könnte. Das soll sich ändern und Indien spielt hier eine Schlüsselrolle.

Apple will seine Unabhängigkeit von China ausbauen und zwar nachhaltig: Nachdem man jahrelang bedenkenlos fast die gesamte Produktion in Fabriken in China durchführen ließ, haben die letzten Jahre die Risiken aufgezeigt, die eine solche Verdichtung auf eine geografische Region zur Folge haben. Handelskriege, Pandemien, neue politische Unsicherheiten, Apple merkt aktuell schmerzlich, was es bedeutet, wenn die größte iPhone-Fabrik der Welt nicht mehr wie das geölte Uhrwerk läuft, das sie lange Jahre war.

Verdreifachung der Produktion in Indien

Daher sucht Apple nun verstärkt nach Möglichkeiten der Diversifizierung. Vor allem für das iPhone ist dies wichtig: Hier hat man Indien im Blick. Fast nur dort finden sich ähnlich gute Bedingungen wie in China: Ausreichende Infrastrukturvoraussetzungen und einen Arbeitsmarkt, der mit den Bedürfnissen der Fertiger zurecht kommt.

Apple habe seine drei wichtigsten Fertiger Foxconn, Pegatron und Wistron angewiesen, alle Vorbereitungen zu treffen, die Produktion von iPhones in Indien zu verdreifachen. Innerhalb von drei Jahren soll das geschehen, heißt es in einer aktuellen Berichterstattung.

Allerdings hat Apple in Indien mit spezifischen Problemen zu kämpfen, mit denen es umzugehen gilt, die betreffen etwa die Produktgeheimhaltung, wie ihr hier lesen könnt. Ob Apple sein China-Übergewicht tatsächlich innerhalb weniger Jahre entscheidend verringern können wird, muss sich noch zeigen.

