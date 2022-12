Home Apple Watch Bald weg: Der Microsoft Authenticator verschwindet von der Apple Watch

Der Microsoft Authenticator für die Apple Watch wird eingestellt. Microsoft kündigte nun das Ende für die Apple Watch-Version der Anwendung an, mit der sich Nutzer ohne klassische Passwörter bei allen Microsoft-Diensten anmelden können. Gründe für den Schritt sind nicht klar erkennbar.

Apple-Nutzer verlieren eine Möglichkeit, sich bei Microsoft-Diensten anzumelden. Der Microsoft Authenticator für die Apple Watch wird eingestellt, das kündigte Microsoft zuletzt in einem entsprechenden Supportdokument an.

Nutzer werden aufgefordert, die App schon jetzt von ihrer Apple Watch zu entfernen, in einem kommenden Update im Januar soll die App für die Apple Watch entfernt werden.

Gründe sind nicht ganz klar

Microsoft erklärte zu diesem Schritt nur, die Apple Watch sei nicht kompatibel mit den Sicherheitsmechanismen des Microsoft Authenticator, wie sich das konkret darstellt, ist nicht darauf zu ersehen. Mit dem Microsoft Authenticator können sich Nutzer bei verschiedenen Microsoft-Diensten anmelden, wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist.

Dann kann die Anmeldung ohne Passwort erfolgen, sondern wird etwa am iPhone per Biometrie abgewickelt. Voraussetzung ist natürlich, dass der Nutzer sich zumindest einmal mit seinen Accountdaten im Microsoft Authenticator angemeldet hat. Es ist nicht klar, wieso die App nun von der Apple Watch entfernt wird, nachdem sie von Microsoft vor vier Jahren auf die Uhr gebracht worden war. In den letzten Jahren hatte Microsoft die Nutzer immer stärker gedrängt, die App für ihre Anmeldungen zu nutzen. Die Anwendung für iOS bleibt von dem Schritt unberührt und kann weiter in der gewohnten Weise genutzt werden.

