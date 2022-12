Home Betriebssystem Mac offline oder lahm? WLAN-Problem ärgert Nutzer, Fix in Sicht

Mac-Nutzer klagen aktuell über Probleme mit der WLAN-Verbindung. Die Geräte verlieren die Netzwerkverbindung oder diese ist stark verlangsamt, sodass bestimmte Dienste wie Videokonferenzen nicht mehr richtig funktionieren, allerdings sind offenbar nur Nutzer in bestimmten Konstellationen von dem Problem betroffen und Abhilfe sollte bald eintreffen.

Aktuell kommt es offenbar vermehrt zu Problemen mit der WLAN-Nutzung am Mac. Betroffen sind scheinbar vor allem Rechner mit M1 oder M2, wie unter anderem Untersuchungen von Meter zeigen, einem Unternehmen, das Netzwerklösungen entwickelt und betreut.

Dort hatte man sich bereits mit Apple in Verbindung gesetzt, wo das Problem offenbar bekannt ist, wie aus einem entsprechenden Blog-Post hervorgeht. Auch UCLA kennt diese Beobachtungen aus seinen Speedtest-Statistiken.

Das Problem sollte bald behoben sein

Der Bug sorgt den Berichten betroffener Nutzer dafür, dass Geräte spontan die WLAN-Verbindung verlieren oder dass die Verbindung so langsam ist, dass etwa Videotelefonate nicht mehr möglich sind. Einmal offline, können sich die betroffene Geräte zunächst oft nicht mehr wieder verbinden.

Der Fehler scheint in Zusammenhang mit dem Apple Wireless Direct Link” interface zu stehen, einem Apple-Überbau, das Powermanagement-Features des Mac und Funktionen wie AirDrop optimiert.

Apple rät betroffenen Nutzern, diese Funktionalität zu deaktivieren, was sich etwa per Terminalbefehl tun lässt, das ist aber vielleicht gar nicht nötig. Denn einerseits tritt der Fehler offenbar vor allem auf Geräten in Unternehmensumgebungen oder Bildungsnetzwerken auf und andererseits ist wohl bald ein Fix verfügbar. Die Aktualisierung auf macOS Ventura 13.1 wird heute oder morgen erwartet. Dem Vernehmen nach behebt sie die Störung.

