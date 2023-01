Home Daybreak Apple 2023 kaum Neuerungen wegen VR-Brille | dieses MacBook soll nicht kommen | iPhone 15-Produktion wird geplant – Daybreak Apple

2023 kaum Neuerungen wegen VR-Brille | dieses MacBook soll nicht kommen | iPhone 15-Produktion wird geplant – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple möchte dieses Jahr angeblich ein neues MacBook Air einführen. Das soll größer werden als das aktuelle Modell, dafür wird ein kleines MacBook wohl gestrichen – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples Lineup für das Jahr 2023 ist aktuell Gegenstand verschiedener Spekulationen. Klar, jedes Jahr gibt es eine Reihe iPhones, aber sonst noch? Ein MacBook Air soll neu vorgestellt werden, doch dieses Modell unterscheidet sich angeblich etwas vom aktuellen Air, hier die Infos dazu.

Wieso Apple Watch und Co. dieses Jahr keine brauchbaren Updates bekommen

Tja, wenn es so käme, wäre das bitter: Denn offensichtlich hat Apple vor, verschiedenen Produkten in diesem Jahr kaum echte Neuerungen zu spendieren: AirPods, Apple TV, sogar die Apple Watch soll ziemlich links liegen gelassen werden. Was dahinter steckt, lest ihr hier.

Das iPhone 15 wird schon produziert

Gut, vielleicht möchte man mit diesen Geräten nicht unbedingt telefonieren oder surfen. Es sind ganz frühe Testproduktionen, die Apple aktuell bei Foxconn beauftragt hat. Sie gehen den diversen Design-Validierungstests voraus, die wiederum noch vor der Massenfertigung zu absolvieren sind, doch die Hinweise, die sich aus diesen frühen Risikoproduktionen ergeben, sind bereits interessant, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Kurz und schmerzhaft: Es wird teuer. Telefonica hebt die Preise an, das gilt für Neukunden bei O2 und Blau und wohl auch weiteren Eigenmarken, hier dazu mehr.

Eve kündigt den Zeitplan für Matter an.

Er legt fest, wann die diversen Smart Home-Zubehörprodukte des Unternehmens die Unterstützung für Matter erhalten, hier dazu mehr.

„Foundation“ geht weiter.

Die wohl aufwendigste Original-Serie auf Apple TV+ geht in die nächste Runde: „Foundation“, ein klassischer Stoff der Science-Fiction wird auf dem Streamingdienst von Apple fortgesetzt, hier mehr dazu.

Apple Music ärgert die Kunden mit einer kaputten Funktion.

Die lückenlose Wiedergabe ist vielleicht nicht für gar so viele Kunden wichtig, diejenigen aber, die sie gern nutzen, regen sich gerade furchtbar darüber auf, dass iOS 16.2 sie kaputt macht – schon wieder, hier dazu mehr.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und wünsche euch einen entspannten Dienstag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!