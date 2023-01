Home Featured Alles für die Brille: Wieso Apple Watch, AirPods und iPads 2023 vernachlässigt werden

Apples VR-Brille zieht Ressourcen von allen Seiten an sich: Nicht nur iOS 17 wird darunter zu leiden haben, auch Hardware-Neuerungen werden dieses Jahr weitgehend ausbleiben, schätzen Experten. Damit begibt sich Apple in eine ähnlich exponierte Position wie Meta.

Apple arbeitet derzeit verbissen und fieberhaft an der Fertigstellung des ersten MR-Headsets des Unternehmens. Noch ist kaum etwas darüber bekannt, was der Nutzer mit dem mutmaßlich extrem teuren Gadget tun soll: Es wird dem Vernehmen nach gut 3.000 Dollar kosten und lässt sich vor allem für Videokonferenzen nutzen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Doch die bevorstehende Markteinführung wirft ihre Schatten voraus: Die Arbeit an iOS 17 wird zurückgestellt, um mehr Ressourcen für die Brille freizumachen, Apfelpage.de berichtete. Doch das ist offenbar nicht alles.

Die Brille verhindert größere Hardware-Updates für 2023

Denn auch andere Projekte leiden unter abgezogenen Ressourcen, so Mark Gurman von Bloomberg. Eine Übersicht:

Die Apple Watch: 2023 soll es keine großen Updates geben, allenfalls geringe Performanceverbesserungen – heikel, da schon jetzt alle aktuellen Top-Modelle der Apple Watch mit einem de facto drei Jahre alten Chipdesign laufen.

Die AirPods: Es soll keine neuen AirPods in diesem Jahr geben, so Gurman, der damit einer Annahme widerspricht, wonach Apple sogenannte AirPods Lite einführen könnte, eine günstige Variante.

Das iPad: Nur marginale Updates soll es für iPad Air, iPad Pro und das Einsteiger-Modell geben.

Und das Apple TV: Wird ebenfalls auf ein Update verzichten können, das Gerät wurde allerdings vor vergleichsweise kurzer Zeit aktualisiert.

Alles in allem wirkt dieser Ausblick wenig erbaulich und erinnert an Meta: Das Unternehmen investiert Milliarde um Milliarde in sein Metaverse nebst MettaQuest Pro-Brille, das bislang aber ein verlassener Ort ist, der in absehbarer Zeit kaum zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell zu werden scheint.

