Eve kündigt konkreten Fahrplan für Matter an

Der neue Standard Matter wurde noch Ende 2022 verabschiedet, doch die Umsetzung bei den Herstellern läuft etwas schleppend an. Zumindest Eve konkretisiert nun den Fahrplan zum Rollout des neuen interoperablen Standard.

Matter ab Werk im März 2023

Zunächst einmal lässt sich Matter bereits jetzt im Rahmen einer offenen Beta testen, wenn man sich bei Eve anmeldet. Darüber haben wir hier berichtet. Auf der gerade beendeten CES 2023 konkretisierte Eve nun den Zeitplan für den Rollout von Matter. Im März werden der Eve Energy, der Eve Window & Door sowie der Eve Motion, alle in der aktuellen Generation, ab Werk mit Matter ausgestattet sein. Ergänzt wird das Ganze durch ein. Firmwareupdate für die bereits gekauften Geräte, welches ebenfalls im März ausgerollt werden soll.

Neue Varianten von Motion Blind

Außerdem stellte Eve einige neue Varianten der Motion Blinds vor, wie der Hersteller seine eigenen Rollos nennt. Die Nachrüstlösung namens Eve MotionBlinds Upgrade Kit for Roller Blinds wertet gängige Dritthersteller-Rollos mit der zukunftssicheren Thread Technologie und dem unerreichten Funktionsumfang von Apple Home sowie der Eve App auf. Das Kit lässt sich einfach, ohne Verkabelung und Fachwissen installieren. Enthalten sind Träger, Blenden und ein Adapterset, mit dem sich die Motoren an die Rohre zahlreicher Rollo-Typen anpassen lassen. Eve MotionBlinds for Honeycomb erweitert das Programm von maßgefertigten, über ein Netzwerk von Coulisse-Partnern angebotenen Beschattungslösungen.

