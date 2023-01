Home iPhone iPhone 15, Plus, Pro, Ultra: Erste Testproduktion gibt Hinweise auf nächstes Lineup

iPhone 15, Plus, Pro, Ultra: Erste Testproduktion gibt Hinweise auf nächstes Lineup

Das iPhone 15 wird zwar erst im Herbst erscheinen, doch die Produktion wird schon deutlich früher vorbereitet. Erste Testfertigungen werden jetzt schon aufgenommen. Daraus ergeben sich einige Hinweise auf das kommende Lineup.

Es wird noch etwa neun Monate dauern, bis das iPhone 15 auf den Markt kommen wird, doch schon mit deutlichem Vorlauf wird die Produktion jedes neuen Modells vorbereitet. Nun wurde Foxconn damit beauftragt, die frühe Testfertigung des iPhone 15 zu starten.

Was im Rahmen dieser Kleinserienproduktion entsteht, sind Prototypen, die noch nicht die finalen Design-Spezifikationen erhalten haben, diese werden erst im Laufe des Sommers fixiert, bevor dann die eigentliche Massenfertigung beginnt.

Wieder vier Modelle des neuen iPhones

Das iPhone 15 soll wieder in vier Versionen verkauft werden, wie aus südkoreanischen Medienberichten hervorgeht, die sich auf Informationen aus der Testproduktion stützen.

Die vier Modelle sollen in den Dimensionen den aktuellen iPhone 14-Modellen entsprechen, wieder wird es also auch das Standard-iPhone und das iPhone in der Plus-Version geben. Das iPhone 15 Ultra könnte indes mit Titangehäuse und Periskopkamera kommen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Auch ein größerer Arbeitsspeicher und neue, haptische Buttons sollen exklusiv den Pro-Versionen vorbehalten bleiben

Erstmals soll die Fertigung mit nur geringer Verzögerung auch in Indien anlaufen, um unabhängiger von China zu werden. In früheren Jahren lag oft fast ein ganzes Jahr zwischen dem Start der Fertigung des jeweiligen Top-iPhones in China und Indien, zuletzt waren es noch zwei Monate. Nun sollen es nur noch wenige Wochen sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!