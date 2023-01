Home Gerüchte Neue Macs 2023: MacBook Air Max soll kommen, 12 Zoll-Modell abgesagt?

Das MacBook Air soll dieses Jahr in einer weiteren Version erscheinen. Größer soll sie ausfallen, der Marktstart könnte im Frühling erfolgen. Dafür wurde die Arbeit an einem anderen neuen MacBook angeblich eingestellt.

Apple wird in diesem Jahr wohl verschiedene neue Mac-Modelle auf den Markt bringen. Bei einem davon soll es sich um ein neues MacBook Air handeln. Dieses Modell werde größer sein als die aktuelle erhältliche Variante, so der Redakteur Mark Gurman. Er geht von einem neuen 15 Zoll-Macbook aus, wie er in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt.

Das passt zu früheren Aussagen von Display-Analyst Ross Young, der hatte bereits vor einigen Wochen erklärt, er rechne mit dem Start der Displayproduktion für ein 15,4 Zoll-MacBook im ersten Quartal 2023, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Dieses neue Modell könnte dann im etwa Frühling auf einer Spring-Keynote präsentiert werden, wie es schon häufiger in der Vergangenheit von Apple mit einem neuen MacBook Air gemacht wurde. Das neue 15 Zoll-MacBook wird wohl mit dem M2-Chip ausgeliefert, ob auch die M2 Pro-Variante zur Auswahl stehen wird, steht allerdings dahin. Designtechnisch dürfte es sich am erst vor vergleichsweise kurzer Zeit aktualisierten MacBook Air orientieren.

Dieses neue MacBook soll nicht kommen

Dagegen habe Apple sich von einem anderen neuen MacBook-Modell offenbar verabschiedet, so Gurman. Derzeit plane das Unternehmen nicht mehr, ein neues 12 Zoll-MacBook vorzustellen.

Ein solches kleines MacBook hatte Apple ursprünglich angeblich für einen Launch irgendwann Ende 2023 / Anfang 2024 vorgesehen, so der Redakteur von Bloomberg zu einem früheren Zeitpunkt. Derzeit stehe das 12 Zoll-MacBook allerdings nicht mehr auf dem Fahrplan.

