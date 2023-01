Home iCloud / Services Kaputt: iOS 16.2 zerstört lückenlose Wiedergabe in Apple Music

Apple Music ärgert aktuell viele Nutzer durch ein Verhalten bei der Wiedergabe von Alben, die für eine lückenlose Wiedergabe gedacht sind. Dies wird von allen Apple-Systemen prinzipiell schon lange unterstützt, ist aber aktuell nicht nur am iPhone wiederholt kaputt.

Apple Music hat derzeit wieder einmal ein Problem, das schon zu verschiedenen anderen Gelegenheiten aufgetreten war. Es betrifft die lückenlose Wiedergabe von Titeln, etwa in einem Album. Dies ist nicht mit dem Überblenden von Songs ineinander zu verwechseln, was Apple Music am iPhone noch nie unterstützt hat, anders als andere Streamingdienste.

Die lückenlose Wiedergabe wird etwa in Alben genutzt, bei denen ein Übergang ohne Versatz vorgesehen ist, etwa um eine musikalische Geschichte zu erzählen. Auch Alben, die Einschlafgeräusche enthalten, sind auf diese Weise angelegt.

Bug verärgert viele Nutzer von Apple Music

So schreibt etwa ein Nutzer, der zum Einschlafen gern eine Musikstrecke mit weißem Rauschen hört über seine Verärgerung über die alle paar Minuten auftretende kurze Unterbrechung. Die lückenlose Wiedergabe ist schon zu früheren Gelegenheiten kaputt gewesen.

Derzeit tritt das Problem unter iOS 16.2 auf, allerdings auch am HomePod mit der aktuellen HomePod-Software, wie von Nutzern unter anderem in Apples Supportcommunity und in Gesprächen auf Reddit beschrieben wird.

Es ist wohl zu erwarten, dass ein künftiges Update das Problem behebt, bis das Feature wieder zerstört wird, wie ein Nutzer etwas zynisch anmerkt. Ob alle Anwender von dem Bug betroffen sind, ist nicht klar.

