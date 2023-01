Home iCloud / Services Zweite Staffel von „Foundation“ läuft im Sommer auf Apple TV+ an

Die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aufwändigste Serie, die Apple TV+ im Angebot hat, dürfte das Sci-Fi-Epos „Foundation“ sein. Die Adaption bzw. Umsetzung der gleichnamigen Bücher von Isaac Asimov galt lange Zeit als unmöglich – Apple TV+ traute sich jedoch. Im kommenden Sommer wird es endlich mit der zweiten Staffel weitergehen.

Zweite Staffel startet im Sommer 2023

Die Serie wird durchaus zwiegespalten aufgenommen. Bild und Ausstattung sind opulent und suchen ihresgleichen. Doch eingefleischte Fans sind dennoch enttäuscht. Das liegt daran, dass sich Apple bei der Umsetzung recht weit von den Büchern Asimovs entfernte. Auch deshalb bekam die erste Staffel eine Bewertung von lediglich 71% bei Rotten Tomatoes. Das hindert Apple TV+ nicht daran, den Start der zweiten Staffel vorzubereiten. Der Start wurde nun für den Sommer 2023 angekündigt, fast zwei Jahre nach dem Start der ersten Staffel im Herbst 2021.

Apple zeigt ersten Teaser

Die Ankündigung garniert Apple mit einem ersten Teaser der zweiten Staffel, wobei wenig Konkretes zur Handlung gezeigt wird. Was wir aber wissen, der Cast wird um eine ganze Riege an neuen Gesichtern erweitert. Zu den neuen Schauspielern zählen Isabella Laughland, Kulvinder Ghir, Sandra Yi Sencindiver, Ella-Rae Smith, Dimitri Leonidas, Ben Daniels, Holt McCallany, Mikael Persbrandt, Rachel House und Nimrat Kaur

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

