14-Zoll-MacBook Pro im Mai? Magic Keyboard und CPU-Update wahrscheinlich

Das kleine MacBook Pro mit Magic Keyboard kommt womöglich nächsten Monat, das wird aktuell in der Apple-Gerüchteküche behauptet. Neben einem etwas größeren Display und der neuen Tastatur steht hier auch ein Update der Prozessorausstattung auf der Liste möglicher Neuerungen. Allerdings ist bei diesem Gerücht etwas Vorsicht angezeigt.

Im Mai könnte ein neues MacBook Pro kommen, das behauptet heute der Leaker John Prosser. Er versucht sich gerade beim Leaken von Apple-Produkten einen Namen zu machen, nachdem er zuvor vorwiegend Ankündigungen im Google/Android-Lager platziert hatte. Was seine Tipps taugen, ist noch nicht klar, ein Bild von seiner Treffsicherheit können wir uns aber spätestens dann machen, wenn am 15. April tatsächlich wie von ihm behauptet das neue iPhone 9 kommt.

If everything goes well…

New 13” MacBook Pro (codename J223) coming next month. pic.twitter.com/2LGXy6w9Ya

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 4, 2020