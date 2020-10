Wird Apple zerschlagen? | Wer will den HomePod Mini? | wann fällt die Notch weg? – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Apfelpage.de-Leser! Wird Apple zerschlagen? Nun, ganz so schnell geht es wohl nicht, aber das Abschlussdokument zur Untersuchung des US-Kongress des Geschäftsmodells von Apple und Co. war ein Paukenschlag. Es stellt nicht nur unmissverständlich fest, dass Apples App Store unter iOS ein Monopol bildet, sondern sieht auch die Möglichkeit der Zerschlagung großer Tech-Konzerne vor. Aber wann ist ein Tech-Konzern zu groß geworden? Das ist eins der Themen der letzten 24 Stunden.

Apples App Store ist ein Monopol, zumindest unter iOS und in Apples eigenem Ökosystem, zu diesem Schluss kommt das Komitee für rechtliche Fragen im US-Repräsentantenhaus. Es spricht in seinem Abschlussdokument zur über 16 Monate dauernden Untersuchung die Möglichkeit an, ein wettbewerbsfreundlicheres Verhalten Apples sowie weiterer Unternehmen gesetzlich erzwingen zu können. Dies könnte entweder über die Öffnung von iOS für alternative Apps oder im Fall von Amazon oder Facebook auch mit der Zerschlagung der Unternehmen in kleinere Einheiten gelingen, hier gibt’s die Infos.

Bis es allerdings so weit ist, wird es noch dauern, zunächst hat die US-Politik augenscheinlich dringendere Probleme.

Kommt ein HomePod Mini zur Keynote?

Einen großen, komplett neu entwickelten HomePod werden wir nächsten Dienstag nicht sehen, da ist sich zumindest einer der bekannteren Leaker sicher. Auf Twitter träumte er aber von einem HomePod Mini, der ebenfalls bereits oft Gegenstand von Spekulationen war. Dieser wäre dann vermutlich auch deutlich preiswerter als das aktuelle Modell, das ebenfalls bereits einmal von Apple verbilligt wurde. Wieso das dem HomePod-Verkauf vermutlich mehr nützt, als ein neues, teures Modell, lest ihr in dieser Einschätzung.

Apple zieht nächstes Jahr gegen Epic ins Feld

Die Hauptverhandlung zwischen Apple und Epic startet nächstes Jahr. Am 03. Mai 2021 – nicht 2020 – beginnt der erste Verhandlungstag in dem Prozess, der vom Bezirksgericht für Nordkalifornien als komplexes Vorhaben eingestuft wird. Aus diesem Grund wurden auch mehr Verhandlungstage als ursprünglich geplant reserviert und der Prozess ein wenig vorverlegt, hier gibt’s die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die deutsche Gesellschaft für Informatik hat Sorgen angesichts der Übernahme von ARM durch Nvidia. Hierdurch werde die europäische Halbleiterbranche im weltweiten Wettbewerb noch weiter abgehängt, so die Informatiker. Diese spiele im internationalen Vergleich aktuell ohnehin kaum noch eine Rolle, nach der 40-Milliarden-Dollar-Übernahme aber sei Europa im Halbleitersegment praktisch völlig bedeutungslos geworden. Von der Übernahme ARMs, das aktuell zur japanischen SoftBank-Gruppe gehört, ist auch Apple betroffen, Cupertino wollte daher zwischenzeitlich sogar mitbieten. hier gibt’s weitere Hintergründe. Was der Wechsel von Intel zu ARM für den Mac in Sachen Performance bedeuten könnte, zeigt diese vorläufige Analyse.

Google hat Chrome 86 veröffentlicht. DAs Update steht für Mac, Windows und Linux bereit und bringt nicht nur neue Features, sondern schließt auch 35 Sicherheitslücken – Update angeraten. Auch wer ein Android-Smartphone mit Android 8 bis 11 hat, sollte alle jüngsten Patches einspielen, sie sind wichtig.

Die Notch wird eventuell ein wenig kleiner – nächstes Jahr: Das iPhone 12 kommt dagegen wahrscheinlich noch mit der selben alten Notch, die wir schon in- und auswendig kennen. Okay, beim iPhone 12 Mini könnte sie ein wenig schrumpfen. Regt keinen mehr auf, oder?

Hörtipp

Gestern erschien unser wohl letzter Apfelplausch vor der Keynote. Darin haben wir noch einmal alle Last Minute-Gerüchte aufgegriffen und aufgedröselt und auch ausgiebig über den Abschlussbericht der Anti-Monopol-Untersuchung des US-Kongress gesprochen – für alle, denen die Keynote-Gerüchte schon zu den Ohren raus laufen – könnt ihr euch ja auf dem Weg zur Arbeit einspielen.

Kommt gut in den Tag!

