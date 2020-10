Apple vs. Epic: Verfahren startet Anfang Mai 2021

Apples Verhandlung gegen Epic wird am 03. Mai stattfinden. Im Kern dreht sich der Prozess um die Frage, ob Apple das Recht hatte, Fortnite aus dem App Store zu verbannen. Apple sieht diesen Sachverhalt als eindeutig durch seine AGBs abgedeckt, Epic spricht von einer wettbewerbsfeindlichen Haltung. Das Verfahren wird sicher auch maßgeblich durch die bis dahin eingetretenen Entwicklungen in der Frage einer missbräuchlichen Monopolnutzung durch Apple und Co. beeinflusst sein, die aktuell von der US-Politik diskutiert wird.

Die Hauptverhandlung zwischen Apple und Epic wird im kommenden Mai beginnen. Das Gericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien hat den Beginn der Verhandlung nun auf den 03. Mai festgesetzt, der Prozess wird damit ein wenig früher beginnen, als geplant. Auch in Hinblick auf weitere anhängige Verfahren vor dem Gericht, denen ausreichend Zeit einzuräumen ist, wurde der Beginn der Verhandlungen im Fall Apple vs. Epic von Juli auf Anfang Mai vorgezogen. Zudem hat das Gericht die Anzahl der Prozesstage erhöht, da allgemein von einer schwierigen Gemengelage ausgegangen wird.

Was darf Apple im App Store tun?

Weiterhin müssen die Konfliktparteien schon deutlich im Vorfeld die entsprechenden Unterlagen beibringen. Einlassungen von Sachverständigen oder Gutachtern sind etwa ab Mitte Februar von beiden Seiten vorzulegen, um auch mit Blick auf Corona den Ablauf des Verfahrens so weit wie möglich zu entzerren.

Apple sieht sich im Recht, da man mit den Richtlinien im App Store klar definiert habe, was Entwickler dürfen und was nicht. Epic sieht durch Apple und auch Google dagegen den Wettbewerb in Gefahr und ist damit nicht allein. Inzwischen hat sich um sie eine neue Allianz gegen Apple gebildet, der auch Spotify, Tile und andere Unternehmen angehören, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Deren Anliegen dürfte durch das jüngst veröffentlichte Ergebnis einer Untersuchung des US-Kongresses Auftrieb bekommen haben, Apfelpage.de berichtete. Darin kommen die Abgeordneten zu dem Schluss, dass Apples App Store ein Monopol unter iOS bildet.

Auch die Zerschlagung großer Tech-Konzerne ist in dem Papier diskutiert und als angemessenes Mittel zum Schutz des freien Marktes erachtet worden.

