Kommt das kleine iPhone 12 mit kleinerer Notch und 120 Hz-Display doch erst nächstes Jahr?

Vor dem Apple-Event am morgigen Dienstag aktualisierten viele Analysten noch einmal ihre Prognosen und Ausblicke. Dazu gehört unter anderem auch die Annahme einer kleineren Notch im kleinsten neuen iPhone und der Touch ID-Sensor im Power-Button bei weiteren neuen iPads.

Morgen werden wir voraussichtlich eine neue Apple Watch sehen. Diese wird ein ähnliches Design aufweisen wie die aktuelle Apple Watch Series 5, vermutet der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities. Er wiederholt noch einmal die jüngsten Prognosen eines Blutsauerstoffsensors in der neuen Apple Watch. Die Massenfertigung der neuen Uhr werde Mitte September voll angelaufen sein, so der Beobachter weiter. Selbiges gelte für das erwartete neue iPad Air. Es soll dem Vernehmen nach ebenfalls morgen vorgestellt werden und könnte einige neue Features erhalten, die bis jetzt nur im iPad Pro zu finden waren.

Zwar soll Face ID nicht dazu gehören, doch soll der Home-Button wegfallen, Touch ID wird womöglich in den Side-Button wandern. Ming-Chi Kuo sieht diese Lösung in Zukunft auch bei anderen iPad-Modellen, das iPad Pro könnte so in künftigen Auflagen zwei biometrische Authentifizierungsmechanismen besitzen.

Kleines iPhone 12 mit kleinerer Notch?

Weiter äußert sich der Analyst zum iPhone 12: Im kleinsten Modell mit 5,4 Zoll-Display vermutet er eine minimal kleinere Notch, um etwas mehr Informationen in den Bildschirmecken anzeigen zu können.

Weiter sieht er das kommende Lineup ohne 120 Hz-Display, dies ist eine der größten verbliebenen Unsicherheiten. Apple werde dieses Feature erst nächstes Jahr bringen, aktuell würde es sich zu sehr auf den Energieverbrauch auswirken und die Akkulaufzeit deutlich drücken.

Zwei iPhone 12-Modelle – wohl die Pro-Varianten – sollen seiner Einschätzung nach mit mmWave-5G erscheinen, allerdings geht er auch nicht von einem Start vor Oktober aus. Mitte bis Ende Oktober soll die Massenfertigung anlaufen, es wird aktuell erwartet, dass das iPhone 12 Pro zuletzt erscheint.

