iPhone 12: LiDAR nur im Pro Max-Modell und Notch doch nicht kleiner?

Das iPhone 12 kommt womöglich doch ohne kleinere Notch. Dieser Umstand dürfte für viele Nutzer allerdings weniger störend sein als die Möglichkeit, dass nur das größte Modell des iPhone 12 mit der neuen LiDAR-Kamera ausgestattet sein könnte.

Apples neues iPhone 12 wartet womöglich mit einer unangenehmen Überraschung auf. Der Leaker EverythingApplePro hat sich in einer aktuellen Äußerung mit Apples kommenden iPhone-Modell beschäftigt.

iPhone 12 design will likely not be what we thought. Recent iPhone 12 CADs paint a completely different picture. Did Apple pull a fast one on the leak community? pic.twitter.com/bPYoij4V41

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020