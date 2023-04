Home Betriebssystem Wetter und WLAN: iOS 16.4.1 soll bald kommen und Probleme beheben

Wetter und WLAN: iOS 16.4.1 soll bald kommen und Probleme beheben

Apple bereitet offenbar ein Update für iPhone und iPad vor. Es soll unter anderem die Wetter-App wieder in Ordnung bringen, doch Nutzer klagen zuletzt auch vermehrt über andere Probleme mit iOS.

Apple soll an einem kleinen Update für iOS 16 arbeiten. iOS 16.4.1 werde schon bald für alle Nutzer veröffentlicht, heißt es von einer Quelle, die in der Vergangenheit bereits zuverlässige Aussagen zu Entwicklungen bei Apple getroffen hatte.

Probleme mit Wetter und WLAN-Passwörtern

iOS 16.4.1 soll ein reines Bugfix-Update sein und mehrere Probleme beheben, die aktuell viele Nutzer nerven. Über eins davon hatten wir zuletzt schon berichtet: Es setzt der Wetter-App mächtig zu und macht sie bei einigen Nutzern ganz oder zeitweise unbrauchbar.

Aber auch abseits vom Wetter klemmt es: So berichten einige Nutzer über Probleme mit gespeicherten WLAN-Schlüsseln, die Anwender müssen ihre Passwörter immer wieder erneut eingeben.

Die Aktualisierung auf iOS 16.4.1 könnte diese oder nächste Woche für alle Nutzer erscheinen, iOS 16.5 befindet sich aktuell in der Beta. Dieses Update wird erst in einigen Wochen erscheinen, iOS 17 wiederum wird im Sommer auf der WWDC 2023 vorgestellt und dann im Herbst für alle Nutzer veröffentlicht. Hier lest ihr mehr über den mutmaßlichen Zeitplan.

Wie ergeht es euch mit iOS 16.4, habt ihr auch Probleme mit den WLAN-Passwörtern oder anderen Systemfunktionen? Teilt eure Erfahrungen gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

