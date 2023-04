Home Betriebssystem Kein Wetter bei Apple: iOS-App geht in den Klimastreik

Kein Wetter bei Apple: iOS-App geht in den Klimastreik

Wetter findet prinzipiell immer statt, nur gerade nicht bei Apple: Die iOS-Wetter-App zeigt bei vielen nichts mehr an. Andere erhalten nur noch eingeschränkte Informationen. Die Probleme ziehen sich schon länger.

So langweilig ist unser Job noch nicht, dass wir hier schon über das Wetter reden, heute machen wir da aber einmal eine Ausnahme. Denn es klemmt aktuell tatsächlich beim Wetter und das hat nichts zu tun mit dem Klimawandel. In Apples Wetter-App läuft es aktuell nicht mehr rund.

Viele Nutzer erhalten in der App aktuell keine Wettervorhersage mehr, es werden keine Daten geladen. Bei einigen Anwendern ist die App komplett unbrauchbar, andere erhalten zumindest noch eine, wenn auch nicht immer aktuelle, Anzeige im Widget.

Vermutlich Probleme in der iCloud

Die Probleme kündigten sich schon länger an: Bereits am Wochenende hatte die App bei einigen Nutzern gestreikt, zunächst aber vor allem in den USA. Eine entsprechende Eintragung auf Apples Statusseite für die iCloud verwies auch auf einen Ausfall in Alaska, doch das Problem ist inzwischen deutlich größer.

Eine Stunde für alle alternativen Wetter-Apps, von denen einige deutlich umfangreicher und auch schöner sind als die iOS-Wetter-App. Allerdings, schöner wird das Wetter auch in einer anderen App nicht.

