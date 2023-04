Home Betriebssystem iOS 17-Zeitplan: Entwickler-Beta, Public Beta, finale Version?

Unter Hochdruck arbeitet Apple aktuell an der Fertigstellung von iOS 17. Im Sommer werden zunächst die Entwickler die neue Version erhalten, später freiwillige Tester, dann schließlich alle Nutzer. Wir geben einen kleinen Überblick über den zu erwartenden Zeitplan.

Apple arbeitet aktuell bereits fleißig daran, nicht nur die Apple-Brille, sondern auch iOS 17 und die übrigen neuen Hauptversionen fertigzustellen. iOS 17 soll doch nicht, wie zuvor befürchtet, ein relativ langweiliges Wartungs-Update werden, sondern einige neue und spannende Funktionen mitbringen, Apfelpage.de berichtete. Doch wann kommt die neue Version?

Zuerst die Beta

Präsentiert wird iOS 17 auf der WWDC 2023 und wahrscheinlich wie üblich auf der Keynote. Diese steigt am 05. Juni, im Anschluss werden auch die ersten Entwickler-Betas erwartet.

Auch die ersten Betas der kommenden Hauptversionen von macOS, watchOS und tvOS werden Developer wohl am 05. Juni erhalten, die nächsten Entwicklerversionen dann voraussichtlich zwei Wochen später.

Wann gibt es die erste Public Beta?

Freiwillige Tester kommen etwas später an die Reihe, erwarten können sie eine erste Public Beta von iOS 17 Ende Juni bis Mitte Juli. Am 11. Juli veröffentlichte Apple die erste Public Beta von iOS 16. Zuvor wurden die Public Betas oft auch Ende Juni veröffentlicht, bei iOS 16 hatte Apple angeblich aufgrund von Verzögerungen und verbliebener Bugs die Veröffentlichung verschoben.

Wann erscheint die finale Version von iOS 17?

Wer allerdings keine Experimente machen und ein nicht mehr flüssig funktionierendes iPhone riskieren möchte, wartet auf die finale Version von iOS 17 und die folgt deutlich später.

Das Update wird im September erwartet. Sollte das iPhone 15 in der Woche des 11. September vorgestellt werden, wäre es möglich, dass iOS 17 in der Woche vom 18. September veröffentlicht wird.

iOS 16 war am 16. September zum Download erschienen, iOS 15 erschien am 20. September 2021, iOS 14 wiederum am 16. September 2020.

Auch hier wird allerdings vorsichtigen Naturen geraten, noch so lange mit der Installation zu warten, bis erste Berichte über erhebliche Probleme mit der großen Aktualisierung aufgetaucht – oder ausgeblieben sind.

