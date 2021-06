Home Apple Watch watchOS 8 Public Beta ist auch da: iOS 15-Beta zur Installation erforderlich

Apple hat heute Abend auch watchOS 8 Public Beta 1 für die freiwilligen Tester vorgelegt. Um diese Beta auf eurer Apple Watch installieren zu können, muss zuvor euer iPhone auf iOS 15 Public Beta 1 aktualisiert werden. watchOS 8 bringt unter anderem Neuerungen in der Nachrichten-App und bei Wo ist.

Apple hat heute Abend auch eine erste Public Beta von watchOS 8 für die freiwilligen Tester zur Verfügung gestellt. Um diese Testversion des kommenden Updates auf eurer Apple Watch ab Series 3 und höher installieren zu können, muss zunächst das gekoppelte iPhone auf die ebenfalls heute veröffentlichte Public Beta 1 von iOS 15 aktualisiert werden.

Sodann muss das Beta-Profil auf die Apple Watch geladen werden. Die Registrierung zur Public Beta von Apple ist hier möglich. Um mit der Installation von watchOS 8 Public Beta 1 beginnen zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

Neues bei Fotos und Nachrichten unter watchOS 8

Apple hat unter watchOS 8 einige neue Funktionen für die Nachrichten-App ergänzt. Damit erhalten nun etwa Nutzer die Möglichkeit, im selben Fenster die Eingabe per Diktat, Emoji oder Zeichnung zu erstellen. Weitere Neuerungen finden sich in der Fotos-App und bei den Foto-Zifferblättern sowie in Gestalt einer Wo ist-App für die Apple Watch, in dieser Meldung lest ihr mehr zu den Neuerungen von watchOS 8.

