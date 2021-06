Home Betriebssystem Jetzt da: iOS 15 und iPadOS 15 Public Beta für freiwillige Tester

Apple hat heute Abend iOS 15 und iPadOS 15 Public Beta 1 für freiwillige Tester zum Download zur Verfügung gestellt. Damit ist man seinem eigenen Zeitplan ein kleines Stück voraus. Ursprünglich war eine öffentliche Beta für Juli in Aussicht gestellt worden.

Apple hat heute Abend die erste Public Beta von iOS 15 und iPadOS 15 für freiwillige Tester zum Download bereitgestellt. Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos nach einer einmaligen Registrierung mit seiner Apple-ID möglich. Wer noch nicht am Public Beta-Programm von Apple teilnimmt, kann sich hier dazu anmelden.

In diesem Zusammenhang sei noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, dass die Public Beta nicht auf dem täglich genutzten iPad oder iPhone installiert werden sollte, da in einer vergleichsweisen frühen Phase der Tests noch immer erhebliche Probleme und Bugs an der Tagesordnung sind. Insbesondere Banking-Produkte können häufig nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden.

SharePlay, Focus und weitere Neuerungen unter iOS 15

Mit iOS 15 und iPadOS 15 bringt Apple eine Reihe neuer Features auf iPhone und iPad, die unter anderem die Produktivität steigern sollen. Mit dem Focus genannten Feature lassen sich etwa die Benachrichtigungen deutlich differenzierter konfigurieren. Mit SharePlay können Medien via Facetime gemeinsam betrachtet werden.

In dieser Meldung liefern wir einen ausführlichen Überblick über die zentralen Neuerungen

An dieser Stelle sammeln wir auch eure Eindrücke zur neuen Public Beta 1 von iOS 15 und iPadOS 15: Wie läuft die erste öffentliche Testversion bei euch? Hinterlasst gern eure Erfahrungen unter diesem Artikel.

