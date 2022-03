Home Apfelplausch Was kommt Dienstag? | was bringt ein Falt-Mac? | sollte es ein iPhone unter 200 Dollar geben? – Apfelplausch 230

Was kommt Dienstag? | was bringt ein Falt-Mac? | sollte es ein iPhone unter 200 Dollar geben? – Apfelplausch 230

Welche Macs sehen wir nächste Woche? Die Frage beschäftigt uns natürlich in der heutigen Sendung. Das iPhone 14 und die Apple Watch kommen aber auch nicht zu kurz, neben einigen anderen Dingen. Damit willkommen zur Ausgabe 230 des Apfelplausch.

Diese Episode werden wir aber wie üblich mit ein wenig Post von euch beginnen, an der wir mal wieder relativ lange hängen bleiben.

Das Apple-Event ist angekündigt

Kommenden Dienstag ruft Apple also zur Spring-Keynote auf. Wir sprechen einmal darüber, was da kommen soll und kommen dürfte. Ich zumindest finde die möglichen neuen Mac-Modelle mit am interessantesten.

Was können wir vom Falt-Mac erwarten?

Wir hatten euch neulich ein Konzept für einen faltbaren Mac vorgestellt. Heute wollen wir einmal näher darüber sprechen, wozu so ein Gadget im Alltag eigentlich taugen könnte, wie Mark Gurman es vor kurzem beschrieben hatte.

Gerüchte: iPhone 14, Apple-Brille, Apple Watch

Jon Proesser ist mal wieder da – mit substanzielleren Aussagen, sie betreffen das iPhone 14. Wir ordnen ein wenig ein. Auch über die Apple-Brille wurde kurz wieder spekuliert, deutlich mehr dran war aber an den Ausblicken auf die Apple Watch-Modelle von 2022. Tja und dann war da noch die interessante Idee, ein iPhone für weniger als 200 Dollar anzubieten, wir haben da verschiedene dafür und dagegen sprechende Aspekte zusammengetragen. Und zum Schluss sprechen wir noch über die mögliche Rückkehr der Mitarbeiter Apples in die Büros, nachdem Google einen solchen Schritt unlängst angekündigt hatte.

Damit darf ich euch wie üblich viel Spaß beim Hören wünschen!

