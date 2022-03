Home Featured Konzept: So könnte ein faltbares MacBook aussehen, was sagt ihr?

Konzept: So könnte ein faltbares MacBook aussehen, was sagt ihr?

Berichten zufolge experimentiert Apple mit einem 20 Zoll großen faltbaren iPad-MacBook-Hybriden. Ein Designer zeigt mit einem Konzept, wie dieses aussehen könnte. Wie findet ihr den Entwurf?

Konkret soll das Display dieses Foldable im ausgeklappten Zustand einen 20 Zoll großen Touchscreen haben. Auf Wunsch soll sich dieses falten und über eine virtuelle Tastatur und ein Trackpad bedienen lassen, wir hatten in dieser Meldung über entsprechende Spekulationen von Mark Gurman berichtet. Da es etwas in die Richtung noch kaum auf dem Markt gibt, kann man davon ausgehen, dass sich Apple noch einiges an Zeit für die Entwicklung nehmen wird.

Trotzdem erstellte der Designer Antonio De Rosa jetzt ein Konzept, welches das MacBook-Foldable in Aktion zeigt.

Faltbares MacBook: Dünnes Ultrabook

De Rosa stellt sich das besagte Gerät als sehr dünnes Ultrabook vor. So dünn, dass rechts und links gerade nur jeweils zwei USB-C-Stecker hineinpassen sollen. Ein Klinkenstecker ist nicht dargestellt, welchen die aktuellen MacBooks hingegen schon noch haben. Zusätzlich ist seitlich ein Knopf für Touch ID verbaut.

Auch ist in dem Gehäuse ein klassisches Trackpad verbaut. Im gefalteten Stadium zeigt das Gerät darüber eine virtuelle Tastatur an, die je nach Applikation auch spezifische Dinge einblenden kann. So ist in einem Bild des Konzeptes Logic Pro geöffnet und ein Keyboard anstelle der Tastatur aktiv.

Wenn das Gerät gefaltet ist, erstreckt sich der Displayinhalt über den gesamten oberen Bereich. Klappt man es aus, reicht es bis zum Trackpad. Eine Notch soll es nicht geben, dafür soll das Gerät trotzdem Face ID unterstützen.

Auf derselben Grafik liegt neben dem Hybriden eine bisher nicht bekannte Version des Apple Pencils, der „AirPen“, mit dem man dann wohl am Displayglas zeichnen kann. Ob dieser eigene Funktionen haben soll, geht aus dem Konzept nicht hervor.

Wann kommt so ein Foldable?

Wie eingangs schon erwähnt, besagen die Leaks, dass Apple erst mit der Entwicklung von einem Foldable beschäftigt ist. Demnach wird es noch einige Jahre dauern, bis ein solches auf dem Markt erhältlich sein wird.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!