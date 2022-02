Home Featured iPhone 14: Jon Prosser verbreitet Zeichnungen des angeblichen neuen Designs

iPhone 14: Jon Prosser verbreitet Zeichnungen des angeblichen neuen Designs

Das iPhone 14 wird wohl die Notch in ihrer bisherigen Form abschaffen – zumindest die Pro-Modelle sollen mit einer geänderten Frontgestaltung kommen. Allerdings ist fraglich, ob das neue Design auf große Begeisterung stößt, sollten sich aktuelle Prognosen bestätigen.

Vereinzelt hatten sich Hörer unseres Redaktionspodcasts schon erkundigt – wohl mehr spaßeshalber – was denn aus Jon Prosser geworden ist. Der bekannte Leaker lag im vergangenen Jahr mit seinen Prognosen verschiedentlich daneben und meldete sich zuletzt kaum noch zu Apple-Produkten zu Wort. Das hat sich jetzt geändert. In einem neuen Video zeigte er angebliche Leaks des iPhone 14 und dessen neu gestalteter Front.

Daraus geht hervor, dass das mögliche Hole-Punch“ Design nicht zwingend einen Fortschritt gegenüber der aktuellen Notch bedeuten muss.

Die TrueDepth-Kamera wird wohl noch nicht so bald hinter Glas verschwinden

Unwahrscheinlicher wird indes, dass Apple die TrueDepth-Kamera, die die Funktionalität von Face ID realisiert, schon in diesem Jahr unter das Display wandert. Dies könnte erst kommendes Jahr der Fall sein.

Die nun von Jon Prosser geleakten Zeichnungen unterscheiden sich etwas von dem, was Displayanalyst Ross Young vor einigen Wochen in den Ring geworfen hatte, wie wir in einer damaligen Meldung berichtet hatten. So oder so, das neue iPhone 14 Pro dürfte aussehen, wie kein Smartphone es bisher tat.

Was haltet ihr von den neuen Leaks, die Jon Prosser ins Netz gestellt hat?

