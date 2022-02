Home Featured Billig-iPhone für unter 200 Dollar: So könnte Apple ganz neue Kundengruppen erreichen

Apple sollte ein echtes Billig-iPhone einführen. Mit einem iPhone für unter 200 Dollar könnte Apple ganz neue Kundengruppen in neuen geografischen Segmenten erschließen. Eine Möglichkeit, ein solches Billig-iPhone zu vermarkten, ergibt sich in Kürze.

Ein Billig-iPhone gab es noch nie. Im Laufe der Jahre wurden verschiedentlich günstigere Modelle angeboten – günstig für ein iPhone – so ist das iPhone SE von 2020 heute eher erschwinglich. Ein echtes Discount-Angebot ist es aber auch nicht. Apple könnte gut beraten sein, das zu ändern, sagt Mark Gurman.

Der Redakteur von Bloomberg geht in der neuesten Ausgabe seines Newsletters vom Wochenende auf diese Möglichkeit ein. Er hat hierzu keine internen Informationen, sondern formuliert eher eine gewinnbringende Idee.

Apple könnte ganz neue Kunden erreichen

Apple tue gut daran, das aktuelle iPhone SE von 2020 in Zukunft für 199 Dollar anzubieten, so Gurman. Sobald das neue iPhone SE 2 mit 5G vorgestellt wird, wäre es eine strategisch kluge Option, das iPhone SE von 2020 für unter 200 Dollar abzugeben. Damit ließen sich Kunden erreichen, die bis jetzt nie genug Geld oder nicht den Willen hatten, sich eins der teureren Apple-Produkte zu kaufen.

Apple könnte so erstmals auch Kunden in Afrika und Teilen Asiens sowie Südamerika erreichen, die für das Unternehmen bis jetzt kein Markt sind. Das würde zwar die Gewinnspanne senken, doch langfristig könnte Apple so mehr Kunden in das eigene Ökosystem bringen – die dann auch potenzielle Kunden kostenpflichtiger Dienste wie Apple Music, Apple TV+ oder iCloud-Speicher sowie Käufer von Apps und Abos sein könnten.

Das iPhone SE 2020 könnte bei vielen Kunden alte iPod Touch-Modelle ersetzen. Apple wird das iPhone SE 2 mit 5G mutmaßlich in einer Spring-Keynote auf den Markt bringen. Diese könnte am 08. März abgehalten werden, also in wenig mehr als einer Woche.

