Google ruft Mitarbeiter ab April wieder ins Büro, Apple könnte folgen

Google ruft seine Angestellten in Kalifornien zurück in die Büros. Anfang April sollen die Mitarbeiter wieder physisch anwesend sein müssen. Ob Apple diesem Beispiel folgt, ist noch nicht klar.

Google möchte seine Mitarbeiter nun aus dem Home-Office zurückholen. Angestellte in der Bay Area müssen ab dem 04. April wieder physisch im Büro präsent sein, berichten zuletzt amerikanische Medien. Das gilt zumindest für Mitarbeiter in der kalifornischen Bay Area rund um den Hauptcampus in Mountain View, auch andere Google-Niederlassungen kehren in einem Monat wieder zur Präsenz zurück. Dieser Schritt folgt auf den deutlichen Rückgang der Infektionszahlen mit dem Corona-Virus in Kalifornien.

In dem Bezirk, in dem die großen Tech-Konzerne Apple und Google ihre Hauptquartiere haben, ist zudem nun die Verpflichtung zum Tragen von Masken in Innenräumen gefallen.

Wird Apple auch zur Büroarbeit zurückkehren?

Unklar ist aktuell noch, ob Apple diesem Schritt von Google folgen wird. Das Unternehmen hatte schon mehrere Anläufe unternommen, ebenfalls das Home-Office hinter sich zu lassen, musste aber immer wieder Abstand von seinen Plänen nehmen. Während Apple gern wieder zurück zur normalen Präsenzarbeit kommen würde, haben es sich zahlreiche Mitarbeiter inzwischen im Home-Office bequem gemacht und rebellierten gegen eine Rückkehr ins Büro, Apfelpage.de berichtete. Apple hatte den Beschäftigten kommuniziert, man werde wenigstens einen Monat vor der Rückkehr in die Büros eine entsprechende Ankündigung verschicken.

Andere Unternehmen wie Twitter haben ihren Mitarbeitern bereits freigestellt, dauerhaft im Home-Office zu verbleiben. In Deutschland ist das Thema in der Wirtschaft umstritten.

