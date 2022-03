Home Apple Offiziell: Apple-Event für nächste Woche angekündigt

Offiziell: Apple-Event für nächste Woche angekündigt

Es ist also jetzt offiziell: Das Apple-Event im Frühling 2022 ist nun angekündigt worden. Es findet am 08. März statt und wird virtuell abgehalten, wie schon erwartet.

Sie ist da, die Einladung für das Apple-Event – beziehungsweise inzwischen eher die Ankündigung, denn niemand wird physisch anwesend sein. Das Apple-Event findet wie bereits erwartet am 08. März statt. Die Veranstaltung wird ab 10:00 Uhr Ortszeit abgehalten, also bei uns wieder gegen Abend und in Form eines vorproduzierten Livestreams.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh

Die Veranstaltung steht unter dem Motto “Peek performance“.

Anschauen können interessierte Kunden und alle anderen die Veranstaltung auf Apples Website an Mac, iPhone, iPad oder PC, am Apple TV, der Apple TV-App am Smart TV verschiedener Hersteller, sowie natürlich auch auf YouTube.

Neues iPhone, neue iPads, neue Macs erwartet

Auf der Veranstaltung dürfte ziemlich sicher das iPhone SE 2 mit 5G vorgestellt werden. Auch ein iPad Air 2022 mit 5G und mehrere neue Modelle des Mac werden erwartet. Hier könnte ein MacBook Pro 2022 13 Zoll und ein neuer Mac Mini vorgestellt werden.

Welche der kommende Woche erwarteten Produkte findet ihr am interessantesten?

