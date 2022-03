Home Apple Zurück in den Park: Apple ruft die Mitarbeiter wieder ins Büro – ganz langsam

Google ging voran, jetzt ruft auch Apple wieder zurück in die Büros. Der Apple Park soll wiederbevölkert werden, allerdings legt Apple hier ein ganz gemütliches Tempo vor. Die entwöhnten Mitarbeiter sollen langsam wieder an das Arbeiten unter Menschen herangeführt werden – wenn nichts dazwischen kommt.

Manche von euch kennen eventuell Menschen, die im Home-Office ein bisschen wunderlich geworden sind. Das muss nicht, kann aber nach Jahren der Pandemie durchaus passieren, vor allem bei Tech-Unternehmen in Amerika, die hier einen ziemlich großzügigen Kurs verfolgt haben. Doch damit soll es jetzt endgültig vorbei sein, auch bei Apple. Wie die Agentur Bloomberg zuerst berichtet hatte, hat nun auch der iphone-kontern ein Datum für die Rückkehr in den Apple Park verkündet.

Ab dem 11. 04. soll der Apple Park wieder von Mitarbeitern aufgesucht werden, doch Apple lässt es langsam angehen.

Der schrittweise Rückkehr zur Normalität

Zunächst müssen Beschäftigte nur einen Tag pro Woche ins Büro. Nach drei Wochen werden daraus dann zwei Tage.

Ab dem 23. Mai müssen es dann drei Tage pro Woche sein, an Montagen, Dienstagen und Donnerstagen. Dem Vernehmen nach hat Tim Cook selbst die Leitlinien für diesen hybriden Ansatz mit entworfen. Wie lange dieses Modell verfolgt wird, bleibt abzuwarten. Wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, müssen Google-Mitarbeiter schon deutlich früher wieder zurück ins Büro.

Der Ausstieg aus dem Home-Office ist möglich, nachdem die Corona-Fallzahlen in den USA zuletzt in weiten Teilen deutlich rückläufig waren. Allerdings ist es nicht Apples erster Anlauf, schon früher hatte man geplant, in die Büros zurückzukehren, war aber immer wieder von neuerlich steigenden Fallzahlen ausgebremst worden. Diesmal sieht allerdings tatsächlich alles danach aus, dass der Plan aufgehen könnte.

