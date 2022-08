Home Apfelplausch Was kommt auf der Keynote? | Werbung in der Karte | Home-Office oder nicht? – Apfelplausch 255

Was kommt auf der Keynote? | Werbung in der Karte | Home-Office oder nicht? – Apfelplausch 255

Sponsor: Steigum.de & Fahrradapp www.biketour.guide fürs iPhone

Nun wissen wir also endlich Bescheid: Die Keynote ist gesetzt, was genau kommt wissen wir aber noch nicht. Natürlich können wir trotzdem ein wenig spekulieren. Außerdem in dieser Sendung: Werbung in der Karte, einige Gedanken zu Home-Office bei Apple und die letzten iPhone- und Mac-Gerüchte. Damit willkommen beim Apfelplausch 255.

Auch diese Sendung beginnt mit ein wenig Post von euch, heute hauptsächlich von Instagram. Übrigens: Wer uns beide erreichen möchte, kann uns gern auch über die Kommentarfunktion unter diesem Artikel, auf Apfelplausch.de oder per E-Mail kontaktieren.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber 00:02:50: Hörerpost: Fotos offline am iPad | iPhone-Tresor für das Freibad | iPhone 14-Pro-Notch gefällt nicht allen 00:15:10: Offiziell: iPhone-Keynote am 7. September – Gerüchte und Erwartungen 00:29:15: Interview mit Sponsor STEIGUM.DE ( zur Website 00:42:30: iPadOS verspätet sich 00:47:15: Apple Maps mit bezahlten Suchergebnissen: Fast Food-Als 00:57:10: Apple-Mitarbeiter stressen wegen Präsenzpflicht 01:08:00: MacBook-Selbstreparatur ausgeweitet: iFixit zweifelt an ehrlichen Absichten 01:10:30: Gerüchte der Woche: iPad, MacBook, iPhone Mini



Unser Partner STEIGUM.DE

4 Millionen Deutsche aufs Fahrrad bringen, das ist die Vision von Fast2Work-Gründer Ronald Bankowsky. Wir durften im Apfelplausch ein Interview mit ihm führen und über die innovative Fahrradapp „BikeTour Guide“ sprechen. Eine iOS-App, die vollkommen ohne Datentracking oder Accounts daher kommt und obendrauf 100 % kostenfrei für alle Fahrradfahrer ist.

Was kommt in zwei Wochen?

Die Keynote hat jetzt einen Termin und Mark Gurman ein paar Prozentpunkte seiner Trefferquote mehr. Nur, was kommt auf der Veranstaltung denn abseits des iPhone 14? Die Einladung gibt nicht viel her, aber wir versuchen uns an ein paar Gedanken.

iPadOS 16 kommt zu spät

Einige Leser fanden diesen Umstand weniger dramatisch, Lukas ebenso wenig. Ich finde aber einerseits den Umstand an sich nervend, andererseits Apples Kommunikation in dieser Frage einfach nur peinlich.

Werbung in der Karte

Wir stellen fest: Werbung in Apple Maps wird wahrscheinlich. Es passt zwar zum Zeitgeist, muss uns aber nicht gefallen. Oder wie Lukas es so schön sagt: Apple ist zusammenfassend zwar noch eine Marke mit Premium-Preisen, aber keine Premium-Marke an. Tja…

Apples interessante Mitarbeiterkultur

Apple lässt die Leute noch immer weitgehend im Home-Office vor sich hin wurschteln, das soll aber aufhören. Die Mitarbeiter regen sich darüber wieder auf und protestieren, wir diskutieren das Thema ein wenig.

Was war sonst noch los?

Apple hat die MacBook-Reparatur ausgeweitet, iFixit ist aber wenig begeistert.

Kommt doch ein iPhone 14 Mini? Wir fänden es cool, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich.

Kommt das iPad 10 mit Touch ID im Power-Button? Das wäre nicht unwahrscheinlich.

Damit wünsche ich euch auch heute wieder viel Spaß beim Hören!

