Twitter wird zur Podcast-Plattform

Twitter wird eine Podcast-Plattform. Der Spaces-Bereich des Kurznachrichtendienstes wird weiterentwickelt, dort werden in Zukunft auch Podcasts angezeigt. Die Neuerung ist zunächst nur für einige ausgewählte Nutzer verfügbar.

Twitter bekommt ein neues Feature: Die Kurznachrichtenplattform wird in Zukunft auch Podcasts abspielen, erste Hinweise hierauf hatte es bereits vor einigen Monaten im Code von Twitter gegeben. Diese Funktion wird in die Spaces eingebaut, die Twitter 2020 eingeführt hatte.

Diese Audiodiskussionsrunden wurden nach und nach mit weiteren Funktionen aufgewertet, so ist es seit einiger Zeit etwa möglich, Spaces aufzuzeichnen und später nach aufgezeichneten Unterhaltungen zu suchen. In den Spaces-Bereich werden die Podcasts eingebettet.

Nutzer sollen sie nach Show und Thema sortieren können.

Start der Podcasts in Twitter zunächst für wenige ausgewählte Nutzer

Twitter wird die neue Funktion Stück für Stück ausrollen. Seit dem 25. August wird das Feature ersten ausgewählten Nutzern zugänglich gemacht, zunächst nur Nutzern mit der Spracheinstellung Englisch.

Interne Forschung habe gezeigt, dass viele Nutzer von Twitter dem Medium Podcast aufgeschlossen gegenüber stehen, so Twitter. 45% der Nutzer hören wenigstens einmal im Monat Podcasts, es sei also sinnvoll darüber nachzudenken, einen Kommunikationskanal anzubieten, der die Dinge in mehr als 280 Zeichen diskutieren kann, erklärte der Dienst in der Ankündigung. Wann das Feature von allen Nutzern verwendet werden kann, ist noch nicht klar.

