Update für die Philips Hue App: Das ist neu in Version 4.24.0

Für die meisten ist Beleuchtung der Einstieg in das Smart Home und hier trifft man ziemlich schnell auf Philips Hue von Signify. Kein anderer Hersteller bietet solch ein breites Sortiment an verschiedensten Leuchtmitteln und Schaltern an. Für den neuen Hue Tap Dial bringt das Update ein paar neue Funktionen.

Hue-App in Version 4.24.0

Mit dem neuen Update liefert Hue neue Funktionen aus, die vor allem den neuen Hue Tap Dial betreffen. Signify liefert einen Schwung an neuen Funktionen aus, mit denen die Tasten belegt werden können. Anbei einmal die Release Notes aus dem iOS App Store:

Sie können Ihren Tap-Dial-Schalter jetzt noch individueller gestalten: Stellen Sie jede der Tasten so ein, dass sie je nach Tageszeit eine bestimmte Szene auslöst.

Teilen Sie Ihre Lieblingsszenen mit Freunden und Familie! Tippen Sie auf der Szenenkarte auf das Symbol mit den drei Punkten (…) und dann auf Teilen.

Sie haben mehr als ein Home? Wechseln Sie noch schneller zwischen ihnen, indem Sie lange auf die Registerkarte Home drücken.

Angemerkt sei hier an der Stelle, dass für diese Funktion die aktuelle Bridge vorausgesetzt ist. Die ist leicht zu erkennen, da es sich um das eckige Modell handelt. Der neue Hue Tap Dial ist erst seit Kurzem verfügbar und kostet 49,95€. Er ist mit Schwarz und Weiß in zwei Farben erhältlich:

